في واقعة تمثل صفعة جديدة لولي العهد السعودي محمد بن سلمان، أعلن رجل الأعمال البريطاني ومؤسس مجموعة فيرجين غروب، ريتشارد برانسون، عن تعليق إدارته لمشروعين سياحيين ضمن مدينة “نيوم”، بالاضافة إلى تعليق شركاته للمناقشات مع صندوق الاستثمار السعودي العام بشأن الاستثمار المقترح في شركاته الفضائية والتي تتجاوز أكثر من مليار دولار.

وقال برانسون” في بيان له نشره عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” وترجمته “وطن”:”كان لدي آمال كبيرة على الحكومة الحالية في المملكة العربية السعودية وولي عهدها محمد بن سلمان ولهذا السبب أسعدني قبول إدارة مشاريع سياحية حول البحر الأحمر”.

وأضاف قائلا:” ما ورد في تركيا حول اختفاء الصحفي جمال خاشقجي ، إذا ثبتت صحته ، من شأنه أن يغير بوضوح قدرة أي منا في الغرب على التعامل مع الحكومة السعودية. لقد طلبنا مزيدًا من المعلومات من السلطات السعودية وتوضيح موقفهم فيما يتعلق بالسيد خاشقجي”.

واختتم بيانه معلنا أنه “وفي حين أن هذه التحقيقات جارية ولا يُعرف مكان وجود السيد خاشقجي ، فسوف أعلق إداراتي في مشروعي السياحة. كما ستعلق فيرجين مناقشاتها مع صندوق الاستثمار العام على الاستثمار المقترح في شركاتنا الفضائية Virgin Galactic و Virgin Orbit”.

