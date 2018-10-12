براءة المحتجزين العُمانيين في الهند من اتهامهم بالزواج من قاصرات

أكد الشيخ حمد بن سيف الرواحي سفير سلطنة عمان في الهند صدور حكم ببراءة المواطنين العمانيين المحتجزين في الهند في قضية الشروع بالزواج من قاصرات.

وأوضح لموقع “أثير” العُمانيّ أن هناك جهودًا بُذلت من السفارة العمانية على مستوى المحامي وكذلك على المستوى الحكومي، معربًا عن سعادته بصدور حكم البراءة للمواطنين.

وذكر بأنه في غضون ثلاثة أسابيع تقريبًا سيعود المواطنون إلى السلطنة، بعد التأكد من عدم وجود استئناف في القضية، وتسليمهم جوازاتهم وكذلك إصدار تأشيرات خروج لهم.

يُذكر أن السلطات الهندية احتجزت منذ حوالي عام المواطنين العمانيين بتهمة الزواج من قصّر.