تأكيدٌ آخر نشرته CNN، الجمعة على أنّ لدى تركيا أدلة سمعية وبصرية “مروعة” على مقتل الكاتب السعودي جمال خاشقجي داخل القنصلية السعودية في اسطنبول، مؤكدةً أن مصير “خاشقجي” قد يُغرق ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

قالت CNN أن الأدلة تكشف وقوع شجار داخل القنصلية وتوثق لحظة مقتل خاشقجي.

ووصف مصدر مطلع على التحقيق الجاري لـ CNN ان الافادة التي حصلت عليها المخابرات الاجنبية من مسؤولين اتراك حول طريقة قتل “خاشقجي” بانها “صادمة ومثيرة للاشمئزاز”.

ويأتي هذا التأكيد من طرف CNN، بعدما نقلت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية عن مسؤولين أمريكيين وأتراك قولهم إن التسجيلات تتضمن دليلا واضحا على أن فريقا أمنيا سعوديا احتجز خاشقجي لدى وصوله إلى مقر القنصلية، ثم قتله وقطع أوصاله.

وأوضح المسؤولون أن التسجيلات الصوتية، على وجه الخصوص، تقدم “بعضا من أبشع الأدلة وأكثرها إقناعا حول مسؤولية الفريق السعودي عن وفاة خاشقجي”، بحسب الصحيفة.

كما نقل موقع BBC عربي عن مصدر أمني تركي مقرب من التحقيقات، تأكيده وجود تسجيلٍ صوتيّ ومصوّر يثبت أن الكاتب الصحفي جمال خاشقجي قتل داخل القنصلية السعودية في تركيا.