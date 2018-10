في صفعة جديدة لولي العهد السعودي محمد بن سلمان، أعلن وزير الطاقة الأمريكي السابق “إيرنست مونيز” تعليق عضويته في اللجنة الاستشارية لمشروع “نيوم” الذي يعمل “ابن سلمان” على تنفيذه.

وقال مونيز” في بيان له إن “علاقتي مع المجلس الاستشاري لنيوم تعتمد على المعلومات التي سنطلع عليها بشأن اختفاء جمال خاشقجي خلال الأيام والأسابيع المقبلة”.

Scoop: Obama's former energy secretary is suspending his involvement advising Saudi Arabia on a proposed city mega-project until more information is made available regarding the disappearance of Saudi journalist Jamal Khashoggihttps://t.co/erMLUfptMc

— Axios (@axios) October 10, 2018