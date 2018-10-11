في إطار الاستعدادات المتواصلة منذ أيام لمواجهة إعصار “لبان” المتوقع وصوله لسلطنة عمان خلال اليومين القادمين، أعلنت وزارة الصحة العمانية بيانها “رقم 1″، والصادر عن المديرية العامة للخدمات الصحية لمحافظة ظفار بأنه سيتم اعتباراً من اليوم الخميس نقل جميع المرضى من مستشفى السلطان قابوس إلى كل من مركز طب وجراحة القلب بمستشفى السلطان قابوس ومستشفى القوات المسلحة بصلالة على النحو التالي:

أولاً: نقل جميع الحالات الحرجة مرضى التنفس الاصطناعي الكبار والأطفال، الأطفال الخدج، ووحدة الحوادث والطوارئ (الكبار ) إلى مركز طب وجراحة القلب بمستشفى السلطان قابوس.

ثانياً: نقل خدمات النساء والولادة (الولادات والحالات الحرجة ووحدة الحوادث والطوارىء) وجميع الحالات المستقرة للمرضى المرقدين (حاليا) بمستشفى السلطان قابوس إلى مستشفى القوات المسلحة بصلالة.

وأوضح بيان المديرية العامة للخدمات الصحية في ظفار بأن خدمات الغسيل الكلوي في وحدة الغسيل الكلوي بمستشفى السلطان قابوس ستستمر خلال يومي الخميس والجمعة (11 – 12 أكتوبر 2018م ومن ثم سيتم استقبالها في مركز طب وجراحة القلب بمستشفى السلطان قابوس.

ودعت المديرية للمزيد من الاستفسار التواصل على الهواتف التالية:

23136223

23230533

23230445

92904848

وكانت شرطة عمان السلطانية قد دعت كافة المواطنين والمقيمين في محافظتي ظفار والوسطى إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر أثناء تعرض المحافظتين للحالة الجوية “لبان”، ومتابعة النشرات الرسمية التي تصدرها المديرية العامة للأرصاد والملاحة الجوية من خلال وسائل الإعلام المختلفة.

كما دعت شرطة عمان السلطانية قاطني المحافظتين إلى أخذ الاحتياطات وإجراءات السلامة الاحترازية والتزود بالمواد الغذائية اللازمة، والتأكد من تأمين الممتلكات والأجزاء غير الثابتة بالمنزل تجنباً لتطايرها بسبب قوة الرياح، وإيقاف المركبة في مكان يجنبها الضرر، والاحتفاظ بمصابيح يدويه وبطاريات ومذياع يعمل بالبطارية لأنها قد تكون الوسيلة المتاحة للتواصل في حال حدوث انقطاع في التيار الكهربائي.