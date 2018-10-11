في واقعة تعكس مدى الغباء الذي تتمتع به أحدى أكبر الشخصية الأمنية في الإمارات، نشر نائب رئيس شرطة الفريق وفي محاولة منه لتبرئة ، صورة مزيفة تزعم رصد لحظة خروج الكاتب الصحفي السعودي من مبنى قنصلية بلاده يوم الثلاثاء قبل الماضي الموفق الثاني من أكتوبر/تشرين الأول الحالي.

 

ووفقا للصورة المزيفة التي نشرها “خلفان” عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “” فإن فقد ظهر بشكل واضح خروج “خاشقجي” المزعوم كان في نفس وقت دخوله لمبنى القنصلية.

 

الصورة المعدلة التي نشرها حول “براءة من اختفاء خاشقجي”، هي صورة نشرها في الأصل المذيع المصري الساخر يوسف حسين مقدم برنامج “جو شو” الذي يعرض على “التلفزيون العربي”.

 

وقام “حسين” وفقا لما ظهر في الصورة المأخوذة عن كاميرا مراقبة خاصة بالأمن التركي ، باستبدال رقم لوحة السيارة ووضع عليها اسم البرنامج الذي يقدمه “جو شو”، في حين أثارت الصورة إعجاب “خلفان” فأرفق بها إشارة الإعجاب.

 

من جانبهم، أمطر الناشطون حساب ضاحي خلفان بالعبارات الساخرة، مؤكدين على أن الفاهم في الجهاز الأمني الإماراتي ليس إلا مجرد “حمار”، بحسب قولهم، واصفين ما قام به بالمسخرة، متسائلين كيف أ يكون رجا بغبائه على رأس أكبر جهاز امني.

 