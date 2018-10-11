في واقعة تعكس مدى الغباء الذي تتمتع به أحدى أكبر الشخصية الأمنية في الإمارات، نشر نائب رئيس شرطة دبي الفريق ضاحي خلفان وفي محاولة منه لتبرئة السعودية، صورة مزيفة تزعم رصد لحظة خروج الكاتب الصحفي السعودي جمال خاشقجي من مبنى قنصلية بلاده يوم الثلاثاء قبل الماضي الموفق الثاني من أكتوبر/تشرين الأول الحالي.

ووفقا للصورة المزيفة التي نشرها “خلفان” عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” فإن فقد ظهر بشكل واضح خروج “خاشقجي” المزعوم كان في نفس وقت دخوله لمبنى القنصلية.

الصورة المعدلة التي نشرها حول “براءة القنصلية السعودية من اختفاء خاشقجي”، هي صورة نشرها في الأصل المذيع المصري الساخر يوسف حسين مقدم برنامج “جو شو” الذي يعرض على “التلفزيون العربي”.

وقام “حسين” وفقا لما ظهر في الصورة المأخوذة عن كاميرا مراقبة خاصة بالأمن التركي ، باستبدال رقم لوحة السيارة ووضع عليها اسم البرنامج الذي يقدمه “جو شو”، في حين أثارت الصورة إعجاب “خلفان” فأرفق بها إشارة الإعجاب.

من جانبهم، أمطر الناشطون حساب ضاحي خلفان بالعبارات الساخرة، مؤكدين على أن الفاهم في الجهاز الأمني الإماراتي ليس إلا مجرد “حمار”، بحسب قولهم، واصفين ما قام به بالمسخرة، متسائلين كيف أ يكون رجا بغبائه على رأس أكبر جهاز امني.

سبحان الله ، اللي فاهم عندهم ( حمار )

😂😂😂 — عتيج المسيان (@TheFeud) October 11, 2018

فوتو شوب

انت ظابط ازاي

امسحها متضحكش اعداءك عليك 😁 — Muhammad (@MuhamadRamesses) October 11, 2018

معلش بس سؤال صغير مالهوش علاقه بالموضوع انت ازاي رئيس شرطة ؟ — 🅱erℹhan (@100bery) October 11, 2018

هههههههه

لا فرق بين مخابرات عصابة آل سعود وشرطة آل زايد…!

كلهم من أصحاب الإعاقة الذهنية والعقلية بدرجة متأخرة للغاية…!

العلماء في المعتقلات والمتخلفون المعاتيه يقودون بلادنا العربية …!#ارحل_ياسيسي — Haytham Abokhalil (@haythamabokhal1) October 11, 2018

انت ما غيرك يلي اقترحت على الأمن التركي المساعدة بحكم خبرتك بكشف الموساد ؟ 😂 — Khawla Chennouf 🌸 (@khawla_chenn) October 11, 2018

ماشاء الله!!

أنت كنت ضابط شرطة ومسؤول عن أمن دبي؟! 🤣🤣🤣🤣

واضح أنك أوكلت العمل لأحد الهنود

وتفرغت لإدارة باراتك ومواخير العربدة! — دستوري. (@4sarraf) October 11, 2018

احد يأخذ منه الحساب بسرعة 😂😂😭😭 — آوتار🎶 (@hon2198) October 11, 2018

راضع من كلبة بلدي 😂 — Dr .fathy (@Smartfathy) October 11, 2018

أذكى اخواته نشر صورة فوتوشوب مكتوب ع نمر السيارة بتاعتها اسم برنامج #جو_شو على إنها دليل براءة السفارة السعودية من الجرم المرتكب بحق #جمال_خاشقجي https://t.co/B8viq5GXfP — حياة اليماني 🦌 (@HaYatElYaMaNi) October 11, 2018

مع تأكيدي على أن الصورة فوتوشوب ووضوحها للأعمى إنها فوتوشوب .. لكن مع نشر مدير قناة العربية ورئيس شرطة دبي سابقاً الصورة.. يأكد لنا الناس دي ازاي بتفكر إعلامياً .. وأمنياً 🤮🤮 pic.twitter.com/IoMp6N1aR9 — Joe (@youssef_hussen) October 11, 2018