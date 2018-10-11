في أعقاب توقيع الكويت وتركيا خطة عمل للتعاون الدفاعي بينهما، وجه السياسي الكويتي وعضو مجلس الأمة السابق ناصر الدويلة رسالة عاجلة إلى وزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد دعاه فيها بضرورة إدخال الجيش التركي للكويت بشكل عاجل وسريع، مؤكدا على أن الاستعانة بالأتراك في الوقت الحالي ضرورة إستراتيجية.

وقال “الدويلة” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” رسالة الى معالي النائب الاول لرئيس الوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الاحمد حفظهما الله ان الاوضاع في المنطقة تتجه نحو الانفلات من كل عقل او حكمة او مرؤة و اليوم جميع الشعب الكويتي مقتنع بضرورة ادخال الجيش التركي للكويت بأقصى سرعة لأنه هو المعادل الاستراتيجي الأضمن و الآمن”.

رسالة الى معالي النائب الاول لرئيس الوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الاحمد حفظهما الله

ان الاوضاع في المنطقة تتجه نحو الانفلات من كل عقل او حكمة او مروؤة و اليوم جميع الشعب الكويتي مقتنع بضرورة ادخال الجيش التركي للكويت باقصى سرعة لانه هو المعادل الاستراتيجي الأضمن و الآمن — ناصر الدويلة (@nasser_duwailah) October 10, 2018

وأضاف في تدوينة أخرى:” ان تركيا اليوم هي اضمن الاصدقاء في المعادلة الاستراتيجيه في المنطقة واقلهم كلفه ماليه وكلفه سياسيه واضمن الاصدقاء بعد تهديدات الاشقاء المنفلتة و حماقات ترامب المتغطرسة والاستعانة بالأتراك في الظروف الحالية اصبحت ضرورة استراتيجية ملحه وعاجله والوقت يمضي بسرعة”.

ان تركيا اليوم هي اضمن الاصدقاء في المعادلة الاستراتيجيه في المنطقه واقلهم كلفه ماليه و كلفه سياسيه و اضمن الاصدقاء بعد تهديدات الاشقاء المنفلته و حماقات ترامب المتغطرسه و الاستعانه بالاتراك في الظروف الحاليه اصبحت ضرورة استراتيجية ملحه و عاجله والوقت يمضي بسرعة — ناصر الدويلة (@nasser_duwailah) October 10, 2018

وأكد “الدويلة” على أن “سياسة حكومة دولة الكويت مبنيه على تصفير المشاكل مع الجيران و قد نجحنا بذلك بكل كفاءة مع بعض الجيران و فشلنا مع آخرين الذين لا يحترمون السيادة و يعتبرونها حق من حقوقهم لذلك لابد من ايجاد معادل استراتيجي لا يخون وهو اليوم تركيا اما الامريكان فهم غير بعيدين عن حماقة الآخرين”.

سياسة حكومة دولة الكويت مبنيه على تصفير المشاكل مع الجيران و قد نجحنا بذلك بكل كفاءة مع بعض الجيران و فشلنا مع آخرين الذين لا يحترمون السيادة و يعتبرونها حق من حقوقهم لذلك لابد من ايجاد معادل استراتيجي لا يخون وهو اليوم تركيا اما الامريكان فهم غير بعيدين عن حماقة الآخرين — ناصر الدويلة (@nasser_duwailah) October 10, 2018

وأوضح بأن “نزول القوات التركية في هذه الظروف الملتبسة في قطر امنت قطر و كذلك لو نزلت اليوم في الكويت فستحقق امن اقليمي للكويت تبعد عنها احتمالات غدر الصديق و حماقة الحليف فلا احد يضمن احد في هذا العالم المجنون .”.

نزول القوات التركيه في هذه الظروف الملتبسه في قطر امنت قطر و كذلك لو نزلت اليوم في الكويت فستحقق امن اقليمي للكويت تبعد عنها احتمالات غدر الصديق و حماقة الحليف فلا احد يضمن احد في هذا العالم المجنون . — ناصر الدويلة (@nasser_duwailah) October 10, 2018

وكانت رئاسة أركان الجيش الكويتي قد وقعت الأربعاء، مع الجيش التركي“خطة عمل التعاون الدفاعي 2019″، بهدف تعزيز العلاقات الثنائية بين الجانبين.

وقالت إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الكويتي في بيان صحفي، إن توقيع هذه الخطة يأتي استمرارا للتنسيق العسكري المشترك لتحقيق المزيد من الانسجام وتبادل الخبرات وتوحيد الجهود.

وأضافت أنه مثل الجانب الكويتي معاون رئيس الأركان العامة لهيئة العمليات والخطط اللواء الركن محمد الكندري، والجانب التركي رئيس قسم الشؤون الخارجية برئاسة الأركان التركية العميد اوموت يلديز.