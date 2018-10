بعد ساعات من إعلانه أنه تحدث مع مسؤولين سعوديين بشأن اختفاء أو مقتل الكاتب الصحفي السعودي جمال خاشقجي في مقر القنصلية السعودية في إسطنبول، أكد الرئيس الامريكي دونالد ترامب بأنه في حال ثبت مسؤولية السعودية عن مقتله فإن الامر سيكون فظيعا.

وقال “ترامب” خلال مقابلة هاتفية أجرتها معه قناة “فوكس نيوز”، إنه “في حال تبين أن السعودية تقف خلف قضية اختفاء جمال خاشقجي والأمور حتى الآن تبدو كذلك، فإن هذا سيكون أمرا فظيعا وغير إيجابي وأنا لن أكون سعيدا بذلك.. ونحن لا نزال نعمل على الموضوع”.

وفي رده حول تلويح أعضاء الكونغرس بوقف صفقات السلاح للسعودية، أشار إلى أن ذلك سيضر بالولايات المتحدة “ولكن علينا ان نعرف ما حدث لخاشقجي قبل مناقشة هذه المسألة ونحن ننظر في هذه القضية وكذلك تركيا وآخرين وسنصل للحقيقة”.

وأكد قائلا:” نحن نقوم بعمل كبير بشأن هذه القضية لكن بالتأكيد لن يكون ذلك أمرا جيدا على الإطلاق في حال ثبت ضلوع السعودية في اختفاء خاشقجي أو قتله”.

