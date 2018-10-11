في إطار التداعيات المتدحرجة والتي لم يحسب حسابها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان التي تشير جميع أصابع الاتهام نحوه بالمسؤولية عن اختفاء أو مقتل الكاتب الصحفي جمال خاشقجي، أكد الصحفي زياد بنجامين قيام مشرعون أميركيون من لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ بتوجيه رسالة للرئيس دونالد ترامب، يطالبونه فيها بفتح تحقيق في اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي، بموجب “قانون ماغنيتسكي” الذي يتيح إمكانية فرض عقوبات على الجهة المتورطة.

عاجل: ٢٢ نائبا اميركيا يبلغون الرئيس ترمب بتفعيل قانون ماغنيتسكي الدولي للتحقيق في اختفاء #جمال_خاشقجي وتسمية المتورطين وإدراجهم على لائحة العقوبات. pic.twitter.com/YUnXqFTWMQ — Zaid Benjamin (@zaidbenjamin) October 10, 2018

ووفقا لما ورد، فإن هذا القانون يلزم الرئيس الأميركي بفتح تحقيق بعد طلب من الأعضاء البارزين في اللجنة، في حال ما إذا كان أجنبي مسؤول عن جريمة قتل أو تعذيب أو انتهاك صارخ لحقوق الإنسان المعترف بها دوليا بحق شخص يمارس حريته في التعبير.

يسمح مشروع القانون للرئيس بفرض عقوبات على كيانات وأشخاص متورطون في انتهاك حقوق الانسان كما يوفر القانون تشجيعا للحكومات الأجنبية كي تتعاون مع التحقيقات وكان الرئيس ترمب قد اعرب في رسالة سابقة عن دعمه لهذا "القانون الهام". — Zaid Benjamin (@zaidbenjamin) October 10, 2018

كما يلزم قانون ماغنيتسكي الرئيس بإصدار تقرير خلال 120 يوما من الرسالة، يتضمن قرارا بشأن فرض عقوبات على أي شخص يعتبر مسؤولا عن انتهاكات حقوقية خطيرة مثل التعذيب والاحتجاز لفترة طويلة دون محاكمة أو قتل شخص خارج نطاق القضاء لممارسته هذه الحرية.

يفعّل القانون حينما يتلقى الرئيس الاميركي طلبا من رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الاميركي (حاليا الجمهوري بوب كوركر) وكبير الديمقراطيين في اللجنة (حاليا الديمقراطي بن كاردن) وأمام الرئيس ١٢٠ يوما لاتخاذ اجراءات من وصول رسالة الطلب. — Zaid Benjamin (@zaidbenjamin) October 10, 2018

وجاء في الرسالة التي قدمها المشرعون -وعددهم 22- للرئيس ترامب، أن “اختفاء الصحفي السعودي الكاتب في واشنطن بوست جمال خاشقجي في الآونة الأخيرة يشير إلى أنه ربما راح ضحية انتهاك جسيم لحقوق الإنسان المعترف بها دوليا”.

وأضافوا في الرسالة “نتوقع عند اتخاذك القرار أن تضع في الاعتبار أي معلومات ذات صلة بما في ذلك ما يتعلق بأرفع مسؤولين في الحكومة السعودية”.

ومن بين الموقعين على الرسالة السيناتور الجمهوري البارز بوب كوركر والسيناتور الجمهوري ليندسي غراهام والديمقراطي بوب مينيندز.

يشار إلى أن قانون ماغنيتسكي لعام 2012 فرض حظرا على إصدار تأشيرات الدخول وتجميد أصول المسؤولين الروس المرتبطين بوفاة المعارض الروسي سيرجي ماغنيتسكي في السجن عام 2009، عندما كان يبلغ من العمر 37 عاما.

وأصبح القانون عالميا في 2016، عندما جرى توسيع نطاقه ليشمل منتهكي حقوق الإنسان في أي بلد.