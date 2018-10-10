كشف المعارض السعودي الشهير غانم الدوسري نقلا عن مصدر موثوق، بأن الكاتب الصحفي السعودي جمال خاشقجي الذي اختفى أو قتل منذ يوم الثلاثاء الماضي بعد دخوله لقنصلية بلاده في إسطنبول، كان ينوي إعلان معارضته لـ”آل سعود” وتشكيل حزب سياسي، موضحا بأن الامر تم تسريبه لولي العهد محمد بن سلمان الذي تحرك لإيقافه.

وقال “الدوسري” في تدوينة له عبر “تويتر” رصدتها “وطن”:” بلغني من مصدر موثوق أن جمال خاشقجي إلتقي بحقوقي في لندن قبل توجهه الى تركيا وأسر للأخير بانه ينوي إعلان معارضتة للنظام السعودي وتشكيل حزب سياسي وطني”.

وأضاف:” وللأسف فقد تم تسريب هذه المعلومة للدب الداشر مما جعله يتحرك لمنع هذا المشروع”.

بلغني من مصدر موثوق أن جمال خاشقجي إلتقي بحقوقي في لندن قبل توجهه الى تركيا

وأسر للأخير بانه ينوي إعلان معارضتة للنظام السعودي وتشكيل حزب سياسي وطني

وللأسف فقد تم تسريب هذه المعلومة للدب الداشر مما جعله يتحرك لمنع هذا المشروع — غانم الدوسري (@GhanemAlmasarir) ١٠ أكتوبر ٢٠١٨

وتأتي هذه المعلومات تزامناً مع ما كشفته صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية نقلا عن مسؤول كبير في وزارة الخارجية التركية قوله إن مسؤولين أمنيين أتراك استنتجوا أن المعارض السعودي جمال خاشقجي قد اغتيل في القنصلية السعودية في اسطنبول بناء على أوامر من أعلى المستويات في الديوان الملكي السعودي.

وبحسب تقرير الصحيفة الأمريكية الذي ترجمته “وطن”، فقد أكد المسؤول في الخارجية التركية إن عملية مقتل “خاشقجي” كانت عملية سريعة ومعقدة، موضحا أن عملية القتل استغرقت ساعتين من وصوله إلى القنصلية على يد فريق من العملاء السعوديين، قاموا بتقطيع أوصال جسده بمنشار عظم جلبوه لهذا الغرض، واصفا الأمر بالخيال.

ومع تزايد الأدلة التي تثبت تورط السعودية في مقتل “خاشقجي”، قام المستشار في الديوان الملكي السعودي سعود القحطاني والمقرب جدا من محمد بن سلمان بحذف تغريدة له على حسابه بـ”تويتر”، بعد أن قام الناشطون بتداولها بكثافة، والتي احتوت تهديدامباشرا منه بقتل المخالفين والمعارضين.

وجاء في التغريدة المحذوفة أنه “وبفتح مكة أمر الرسول في نفر بقتلهم، وإن وجدوا تحت أستار الكعبة”، مع تذييلها بهاشتاغ “القائمة السوداء”، والذي أطلقه القحطاني لرصد معارضي الحكومة السعودية.

ووثق حساب “نحو الحرية” التغريدة ورابطها، والتي قام القحطاني بحذفها بعد مطالبة مغردين برفع دعاوي ضده، واتهامه باختفاء الكاتب جمال خاشقجي.