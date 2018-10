في خطوة جديدة من خطوات الضغط التركي على النظام السعودي لكشف مصير الكاتب الصحفي المعارض جمال خاشقجي، وبعد يوم من تسريب السلطات التركية لصورته لحظة دخوله مبنى القنصلية في إسطنبول، نشرت وسائل الاعلام التركية صورا لخمسة عشر مشتبها سعوديا كانوا في القنصلية لحظة تواجد “خاشقجي” فيها الأسبوع الماضي، حيث تشتبه الأجهزة الأمنية التركية بأن لهم علاقة بلغز اختفاء الكاتب الصحفي.

ووفقا لوسائل الإعلام التركية فإن أسماء المشتبهين الخمسة عشر الذي قدموا إلى تركيا عبر طائرتين خاصتين يوم اختفاء “خاشقجي” وغادروا في نفس اليوم هم: مشعل سعد البستاني، وصلاح محمد الطبيقي، ونايف حسن العريفي، ومحمد سعد الزهراني، ومنصور عثمان أباحسين، وخالد عايض الطيبي، وعبد العزيز محمد الحساوي، ووليد عبد الله الشهري، وتركي مشرف الشهري، وثائر غالب الحربي، وماهر عبد العزيز مترب، وفهد شبيب البلوي، وبدر لافي العتيبي، ومصطفى محمد المدني، وسيف سعد القحطاني.

Here are the pictures of the Saudi squad who allegedly played a central role in the disappearance of Khashoggi according to a @sabah report pic.twitter.com/tYSPmoTfqP

— Ragıp Soylu (@ragipsoylu) October 9, 2018