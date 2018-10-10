نشرت حسابات تركية على موقع التدوين المصغر “تويتر” مقطع فيديو مثير يظهر تفاصيل وصول الفريق السعودي المكون من 15 مشتبها بهم بالوقوف وراء اختفاء الكاتب الصحفي جمال خاشقجي إلى القنصلية السعودية في إسطنبول ومغادرتهم لها.

ووفقا للفيديو المتداول الذي بثته قناة “24” التركية ورصدته “وطن”، فقد احتوى على فيديوهات مجمعة أظهرت تحرك الوفد السعودي من المطار إلى الفندق ثمّ إلى القنصلية وبيت القنصل السعودي محمد العتيبي، ومغادرتهم للفندق، بالوقت والتسلسل الزمني، فيما رصدت آخر خطوات لـ”خاشقجي” لحظة دخوله مبنى القنصلية.

وبحسب الفيديوهات، فقد تبين أن التسلسل الزمني بعد فحص أكثر من 150 كاميرا من قبل الأمن التركي، هو كما يأتي:

– الساعة (3:28) وصول تسعة أشخاص للمطار من الوفد السعودي من أصل 15 شخصاً.

– الساعة (3:37) تختيم الجوازات.

– الساعة (5:05) الدخول للفندق.

– الساعة (15:11) وصول الوفد بسياراته للقنصلية.

– الساعة (17:13) استمرار وقوف خطيبة خاشقجي بانتظاره.

– الساعة (19:57) مغادرتهم الفندق.

ولم تظهر الفيديوهات خروج “خاشقجي” من القنصلية أبدا، ما يثبت عكس ادعاءات القنصلية بأنه خرج بشكل طبيعي من بوابتها.

عاجل | مصادر تركية تنشر تسجيلاً يظهر تفاصيل وصول الفريق السعودي المشتبه فيه في قضية اختفاء خاشقجي إلى القنصلية السعودية ومغادرتهم pic.twitter.com/9fMVOGwrxA — عربي – الآن TRT (@TRTArabi) ١٠ أكتوبر ٢٠١٨

وكشفت صحيفة “صباح” التركية تفاصيل جديدة عن اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي، الذي دخل قنصلية بلاده يوم 2 أكتوبر الماضي ولم يظهر حتى الآن.

وذكرت الصحيفة أن 15 مسؤولاً سعودياً وصلوا إلى إسطنبول في 2 أكتوبر على متن طائرتين خاصتين، هبطت الطائرة الأولى التي تحمل رمز (HZ-SK 2) في الساعة الثالثة صباحاً وعلى متنها 9 ركاب، وذهب ركابها إلى فندق قريب من القنصلية وحجزوا حتى 5 أكتوبر، ثم توجهوا على الفور إلى مقر القنصلية بالتزامن مع وجود خاشقجي داخلها قبل أن تغادر إلى دبي ومنها إلى الرياض.

أما الطائرة الثانية التي تحمل رمز (HZ-SK 1) فقد هبطت في إسطنبول في الساعة الخامسة مساءً وعلى متنها 6 ركاب، قبل أن تقلع بعد ساعة تقريباً إلى مصر.

وذكرت الصحيفة أن سيارتين تقلان سبعة سعوديين دخلوا القنصلية قبل وصول خاشقجي بنصف ساعة وغادروها الساعة الثانية عصراً تقريباً، موضحة أن “هؤلاء الأشخاص قدموا إلى تركيا ومكثوا فيها مدة تتراوح بين ساعتين و5 ساعات قبل أن يغادروا تركيا”.

وبحسب الصحيفة التي استندت تحقيقاتها إلى الاستخبارات التركية، فإن المسؤولين السعوديين وضعوا الموظفين الأتراك في إجازة من العمل في يوم اختفاء خاشقجي.

وأوضحت الصحيفة أنه بعد مرور 2.5 ساعة من دخول خاشقجي إلى القنصلية، خرجت ست سيارات دبلوماسية متتالية من طراز “مارسيدس” من القنصلية السعودية باتجاه مطار أتاتورك.