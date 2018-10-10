نشرت النائبة بمجلس الأمة الكويتي صفاء الهاشم، مقطع مصور لها أثار اهتمام النشطاء حيث ظهرت فيه بالحجاب.

صفاء الهاشم: شكراً للرئيس التركي اردوغان الذي اهداني حجاباً اثناء زيارته.#حجابي_تحلو_به_حياتي pic.twitter.com/LPQhXuGhKA — المجلس (@Almajlliss) October 10, 2018

ووفقا للمقطع المتداول على نطاق واسع، ظهرت “الهاشم” وهي ترتدي الحجاب على الطريقة التركية وقد بدا عليها السعادة وهي تخبر متابعيها بأن هذا الحجاب أهداها إياه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

هدية الرئيس التركي اردوغان لنائب مجلس الامة صفاء الهاشم 🇰🇼🇹🇷 pic.twitter.com/eDLsy6G9m2 — كـويـتي حُـر 🇰🇼 (@Kuwaity__7r) October 10, 2018

وعلق العديد من النشطاء على ارتداء النائبة الكويتية للحجاب وهنأها البعض متمنيا لها الثبات عليه.

ألف مبروك😁

أهدى فخامة الرئيس أردغان للنائبة غير المحجّبة في البرلمان الكويتي صفاء الهاشم حجابا بلون تركي مميّز 🧕 pic.twitter.com/kGjroR4bPy — حامد العلي (@Hamed_Alali) October 10, 2018

صفاء الهاشم شكلها بالحجاب احلي بصراحه " — مغرد (@alzaem2222al) October 10, 2018

وصفاء الهاشم مواليد 14 أبريل 1964، وهي أكاديمية وسياسية ونائبة في مجلس الأمة الكويتي و سيدة أعمال كويتية.

توفي والدها وهي في سن الثانية من عمرها، تزوجت في سن صغير و أنجبت ثلاثةً من الأبناء الذكور. و هي جدة حالياً.

“الهاشم” حاصلة على ليسانس آداب لغة إنجليزية من جامعة الكويت ودبلوم عالي إدارة تنفيذية من جامعة هارفارد و حاصلة أيضًأ على دبلوم عالي في التنمية البشرية من جامعة بنسلفانيا بالولايات المتحدة الأمريكية، كما شغلت منصب رئيس مجلس إدارة وعضواً منتدباً لشركة (Advantage) للاستشارات الادارية والاقتصادية.