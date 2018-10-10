نشرت النائبة بمجلس الأمة الكويتي ، مقطع مصور لها أثار اهتمام النشطاء حيث ظهرت فيه بالحجاب.

 

 

ووفقا للمقطع المتداول على نطاق واسع، ظهرت “الهاشم” وهي ترتدي الحجاب على الطريقة التركية وقد بدا عليها السعادة وهي تخبر متابعيها بأن هذا الحجاب أهداها إياه الرئيس التركي .

 

 

وعلق العديد من النشطاء على ارتداء النائبة الكويتية للحجاب وهنأها البعض متمنيا لها الثبات عليه.

 

 

 

وصفاء الهاشم مواليد 14 أبريل 1964، وهي أكاديمية وسياسية ونائبة في مجلس الأمة الكويتي و سيدة أعمال كويتية.

 

توفي والدها وهي في سن الثانية من عمرها، تزوجت في سن صغير و أنجبت ثلاثةً من الأبناء الذكور. و هي جدة حالياً.

 

“الهاشم” حاصلة على ليسانس آداب لغة إنجليزية من جامعة ودبلوم عالي إدارة تنفيذية من جامعة هارفارد و حاصلة أيضًأ على دبلوم عالي في التنمية البشرية من جامعة بنسلفانيا بالولايات المتحدة الأمريكية، كما شغلت منصب رئيس مجلس إدارة وعضواً منتدباً لشركة (Advantage) للاستشارات الادارية والاقتصادية.