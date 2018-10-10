في تطور لافت وتأكيدا على المعلومات التي سبق وأن سربتها مصادر تركية لوسائل الإعلام الأجنبية والمحلية، أكد رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي الجمهوري بوب كوكر، مقتل الكاتب الصحفي السعودي المعارض جمال خاشقجي.

وقال “كوكر” إن ” إن “كل شيء يشير اليوم إلى فكرة أن الصحفي السعودي والمقيم القانوني في الولايات المتحدة جمال خاشقجي قد قُتل الأسبوع الماضي داخل القنصلية السعودية في اسطنبول”.

وأضاف “كوكر” في تصريحات لصحيفة “ديلي بيست” ترجمتها “وطن”، إن رأيه هذا تم تأكيده “بعد الاطلاع على معلومات استخبارية سرية عن اختفاء “خاشقجي” ، أحد المساهمين في صحيفة “واشنطن بوست” والناقد العنيف للحكومة السعودية.

وقال “كوكر “، وهو منتقد صريح للمملكة العربية السعودية ، إنه تحدث مؤخراً مع السفير السعودي في الولايات المتحدة ، الذي أخبره أن فيديو المراقبة خارج القنصلية فقط هو الذي لم يتم تسجيله.

وسخر السيناتور الجمهوري من تصريحات السفير السعودي في واشنطن خالد بن سلمان، قائلا: “لم أسمع أبداً عن نظام أمني من هذا القبيل”، مضيفا “من الصعب عليّ تصديق ذلك”، مؤكدا أنه بعد هذه التصريحات “يبدو لي أن الأمر يشبه إلى حد كبير حدوث بعض الأنشطة الشائنة من جانبهم”.

وكانت السطات القضائية التركية قد عينت مدعيا عاما جمهوريا ونائب مدع عام، لاتخاذ الإجراءات القضائية اللازمة في القنصلية السعودية في إسطنبول بعد سماح الرياض بتفتيشها، على خلفية اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي، عقب دخوله مبنى القنصلية، الثلاثاء الماضي..

وأعلنت الخارجية التركية، في وقت سابق من الثلاثاء، أنه “سيتم تفتيش” القنصلية السعودية بإسطنبول ضمن التحقيقات الجارية بخصوص اختفاء الصحفي خاشقجي.

وقال المتحدث باسم الوزارة، حامي أقصوي، إن “السلطات السعودية أعربت عن استعدادها للتعاون، وموافقتها على تفتيش مبنى القنصلية”.

و الإثنين، طالب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مسؤولي القنصلية السعودية في إسطنبول، بإثبات خروج خاشقجي منها، وتقديم تسجيلات مصورة تؤكد مغادرته.

وكانت الخارجية التركية استدعت لأول مرة سفير الرياض لدى أنقرة، الأربعاء الماضي، أي بعد يوم من اختفاء خاشقجي، قبل أن تستدعيه للمرة الثانية أمس الأول الأحد للسبب ذاته.

يذكر أن خطيبة خاشقجي، خديجة جنكيز، قالت في تصريح للصحفيين، إنها رافقته إلى أمام مبنى القنصلية السعودية بإسطنبول، وأن الأخير دخل المبنى ولم يخرج منه، فيما نفت القنصلية ذلك، وقالت إنّ خاشقجي زارها، لكنه غادرها بعد ذلك.

والسبت الماضي، أعلنت نيابة إسطنبول فتح تحقيق حول اختفاء خاشقجي الذي أكدت تقارير عديدة مقتله داخل قنصلية بلاده.