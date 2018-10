كشف صحفي تركي في صحيفة “ديلي صباح” التركية عن تفاصيل هامة حول الطائرتين السعوديتين الخاصتين اللتين قدمتا إلى تركيا يوم الثلاثاء الماضي وعلى متنهما 15 سعوديا، وهو اليوم الذي اختفى فيه الكاتب الصحفي المعارض جمال خاشقجي.

وقال الصحفي “رجب صويلو” في تغريدات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر”، أن الوفد السعودي وصل على متن طائرتين خاصتين، إحداها هبطت في مطار اسطنبول الساعة الثالثة فجرا يوم 2 أكتوبر الماضي، في حين حطت الطائرة الاخرى الساعة الخامسة مساء.

وأوضح أن الوفد السعودي حجز في الفندق لمدة أربعة أيام، إلا أنه لم يقضي مدته، ليغادر تركيا في نفس اليوم.

وبحسب الصحفي” صويلو”، فإن إحدى الطائرات غادرت اسطنبول متوجهة إلى دبي ومن ثم المملكة العربية السعودية، في حين أن الطائرة الأخرى توجهت إلى مصر.

The tale of two Saudi jets which visited Istanbul in the day of disappearance, involving Dubai and Egypt pic.twitter.com/zm0nyNeUXq

New details from another @sabah report on Jamal Khashoggi investigation.

واوضح الصحفي التركي بأن الشرطة التركية تحقق في احتمالية اختطاف “خاشقجي” حيا، موضحا أن الشرطة التركية تعتقد أن المخابرات السعودية كانت مدعومة من قبل منظمة أخرى.

Same @sabah report also says Turkish police is investigating another possibility, that Khashoggi was abducted alive in a black Vito.

The scenario is that Saudi intelligence was aided by another intel organisation

— Ragıp Soylu (@ragipsoylu) ٨ أكتوبر ٢٠١٨