ضجّت مواقع التواصل الاجتماعيّ، بمشاهد لفتىً عراقي قتل بطريقةٍ بشعة في مدينة الصدر، للشكّ في كونه “مثلي الجنس”.

وقال نشطاء إن الفتى يُدعى “حمودي المطيري” من مواليد 2003، تم قتله طعناً بالسكين حتى خرجت أحشاءه.

وتداول ناشطون مقطع فيديو، قالوا إنه للفتى “المطيري” بعد تعرّضه للطعن، وهو في النّزاع الأخير.

وأثار الشخص الذي صوّر الفيديو، غضباً، بسبب حديثه الى الفتى “المطيري” وهو مضرج بدمه، ساخراً منه، بقوله له إن أحشاءك خرجت من بطنك.

ويُسمع في المقطع المتداول، الفتى “المطيري” وهو يقول: “أريد أشوف امي”.

وارتكبت في الفترة الأخيرة عدة جرائم قتل في العراق، إن شهد شهر أغسطس/ آب الماضي، وفاة خبيرة التجميل، رفيف الياسري، صاحبة مركز (باربي)، وخبيرة التجميل رشا الحسن في ظروف غامضة، في حادثتين منفصلتين.

كما قُتلت في 25 من سبتمبر الماضي، الناشطة العراقية سعاد العلي بإطلاق نار في مدينة البصرة، وهي من مؤيدي المظاهرات التي نُظمت ضد الحكومة المركزية بسبب نقص مياه الشرب النظيفة والكهرباء وارتفاع معدلات البطالة في المحافظة الغنية بالنفط.

كما قتلت الموديل العراقية، ملكة جمال بغداد، تارة فارس، بعد إطلاق النار عليها وهي داخل سيارتها في الـ27 من سبتمبر الماضي، بمنطقة كمب سارة وسط العاصمة بغداد.

وتوعّد وزير الداخلية العراقي قاسم الأعرجي، بملاحقة “كل المجرمين الذين يعبثون بأمن المواطنين، وإشاعة الخوف وتشويه صورة العراق والشعب العراقي أمام العالم”.