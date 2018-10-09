تداول ناشطون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” مقطع فيديو مثير وصادم، يظهر ما يمكن أن يؤدي إليه المزاح الغير مدروس.

ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، فقد أقدم مواطنون إماراتيون على المزاح مع والدهم وأجلسوه على كرسي مربوط بعدد من البالونات، لتقوم برفعه إلى الأعلى بعد أن فقدو السيطرة عليها.

وبحسب الفيديو، فقد حملت الرياح المواطن وهو على الكرسي المربوط بالبالونات، ليتم العثور عليه بحالة يرثى لها في جبال سلطنة عٌمان وتم إنقاذه بواسطة الإسعاف الطائر.

اماراتيون يمزحون مع ابيهم، و جعلوه يطير بالبالونات ، فطار وارتفع و غاب عن الأنظار ولم يرجع، حتى وجدوه في جبال عمان و في حالة يرثى لها.

😑 pic.twitter.com/9AHE46eIwA — Algérienne et fière 🇩🇿 (@AwaTefDz_23) ٨ أكتوبر ٢٠١٨

ولم يتسنَ لـ”وطن” التأكد من صحة الفيديو المتداول .