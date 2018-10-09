تداول ناشطون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” مقطع فيديو مثير وصادم، يظهر ما يمكن أن يؤدي إليه المزاح الغير مدروس.

 

ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، فقد أقدم مواطنون على المزاح مع والدهم وأجلسوه على كرسي مربوط بعدد من البالونات، لتقوم برفعه إلى الأعلى بعد أن فقدو السيطرة عليها.

 

وبحسب الفيديو، فقد حملت الرياح المواطن وهو على الكرسي المربوط بالبالونات، ليتم العثور عليه بحالة يرثى لها في جبال سلطنة عٌمان وتم إنقاذه بواسطة الإسعاف الطائر.

ولم يتسنَ لـ”وطن” التأكد من صحة الفيديو المتداول .