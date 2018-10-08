كشفت تقارير إخبارية، أن “يائير”، نجل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، زار دولة الإمارات، في الرابع من تشرين أول / أكتوبر الجاري، في رحلةٍ استمرت 4 أيّام.

وتمت الزيارة بناءً على دعوةٍ من (ديتمار سيرسدورفر -Dietmar Siersdorfer) الرئيس التنفيذي لشركة “سيمنز الشرق الأوسط والإمارات”.

وذكرت التقارير أن هذه الرحلة غير الرسمية كانت لأغراض “سياحية وتجارية”.

وقد عقد اجتماعان مع “سيرسدورفر” في مكتب “سيمنز الشرق الأوسط” في مدينة “جبل علي” بدبي.

كما قام حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، بالجلوس مع يائير نتنياهو وترتيب لقاء غير رسمي معه في مقر اقامته في فندق برج العرب، حيث جرى حديث بينهما حول العملية القانونية والحصول على التراخيص اللازمة للاستثمارات.

وبالنّظر إلى التقارير المتعلقة بجهود “يائير نتنياهو” للاستثمار خارج إسرائيل، يبدو أنه يخطط للاستثمار في الشركات الأمريكية والأوروبية في دول الخليج.

يُشار إلى أنّ وزيرة الثقافة والرياضة الإسرائيلية ميري ريغيف، تعتزم السفر مع بعثة منتخب “اسرائيل”، للمشاركة في الجائزة الكبرى للجودو في أبوظبي الإماراتية، نهاية الشهر الجاري.

وذكرت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية أنه بات مؤكد أن العلم الإسرائيلي سيرفرف في أبوظبي، وذلك بعد تعهدات قدمتها الإمارات للاتحاد الدولي للجودو، بالسماح للرياضيين الإسرائيليين برفع علم بلدهم.

وأشارت الصحيفة إلى أنه إذا انضمت ريغيف بالفعل للوفد الإسرائيلي في أبوظبي، فمن المتوقع أن تضع اللمسات الأخيرة على خطط تل أبيب لاستضافة الجائزة الكبرى للجودو الخاصة بها.