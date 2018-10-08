أفادت تقارير إخبارية، الإثنين، بوفاة الفنانة السورية دينا هارون (44 عاما) بعد صراع مع المرض في مستشفى بالعاصمة السورية دمشق.

وذكرت التقارير أن “هارون” دخلت المستشفى للعلاج من تجلطات معوية ومشاكل في التنفس.

ولدى الفنانة دينا هارون طفل بعمر 3 سنوات تقريبا وهي الفترة التي غابت فيها عن الدراما السورية بعدما قدمت مجموعة أعمال منها “أحلامنا المؤجلة” و”حديث المرايا” وغيرها.

وتداول عدد من النشطاء معاناتها المفاجئة مع المرض الخبيث، واكتشافه بمراحل متأخرة، غير أن شقيقتها الفنانة تولاي هارون نفت إصابة شقيقتها دينا بمرض السرطان.

ونعى مشاهير ومغرّدون عبر حساباتهم في مواقع التواصل الإجتماعي، الفنانة الراحلة دينا هارون.

كسرتي قلبنا يا دينا ، كتير بكرتي يا روحي … الله يرحمك و يصبّر عيلتك و اهلك و أحبابك .. لروحك السلام … وداعاً

دينا هارون في ذمة الله إنا لله و إنا إليه راجعون https://t.co/dtoXTUOKZD — Dima aljundi (@dima_aljundi) ٨ أكتوبر ٢٠١٨

إنا لله وإنا إليه راجعون #وفاة_الفنانة_السورية_دينا_هارون pic.twitter.com/61L3uXWVn9 — #مصطفى_الآغا Mustafa Agha (@mustafa_agha) ٨ أكتوبر ٢٠١٨