أفادت تقارير إخبارية، الإثنين، بوفاة الفنانة السورية (44 عاما) بعد صراع مع المرض في مستشفى بالعاصمة السورية دمشق.

وذكرت التقارير أن “هارون” دخلت المستشفى للعلاج من تجلطات معوية ومشاكل في التنفس.

ولدى الفنانة دينا هارون طفل بعمر 3 سنوات تقريبا وهي الفترة التي غابت فيها عن الدراما السورية بعدما قدمت مجموعة أعمال منها “أحلامنا المؤجلة” و”حديث المرايا” وغيرها.

وتداول عدد من النشطاء معاناتها المفاجئة مع المرض الخبيث، واكتشافه بمراحل متأخرة، غير أن شقيقتها الفنانة نفت إصابة شقيقتها دينا بمرض السرطان.

ونعى ومغرّدون عبر حساباتهم في مواقع التواصل الإجتماعي، الفنانة الراحلة دينا هارون.

 