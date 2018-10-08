تداول سعوديون بتويتر مقطعا مصورا أثار غضبا واسعا بين النشطاء، لسعودي ظهر وهو يعتدي على فتاة بشكل مهين وعنيف دون رحمة وسط الشارع.

ويُسمع صوت المرأة التي كانت توثق الفيديو تصرخ بأن الرجل يضرب الفتاة وطفلاً، الذي ظهر ويده على أذنه من أثر الضربة.

وأظهر المقطع المتداول على نطاق واسع والذي لم يتسنى لـ”وطن” التأكد من زمان أو مكان تصويره، الرجل وهو يعتدي بوحشية على الفتاة التي كانت في سيارة، كما ظهرت فتاة أخرى وقد اشتبكت مع صبي.

فيما رجح ناشطون أنه اعتدى عليها لقيادتها السيارة.

بينما رأى آخرون أن الفتاتين والأطفال هم من بدأوا الاعتداء على الرجل الذي بدا من سلوكه أنه مريض نفسي.

وتسببت الواقعة بجدل واسع بين سعوديين على موقع التواصل “تويتر” من خلال هاشتاغ #رجل_يضرب_فتاة_بلا_رحمة الذي تصدر التريند السعودي بتويتر.

 