تداول سعوديون بتويتر مقطعا مصورا أثار غضبا واسعا بين النشطاء، لسعودي ظهر وهو يعتدي على فتاة بشكل مهين وعنيف دون رحمة وسط الشارع.

#رجل_يضرب_فتاه_بلا_رحمه اذا كانت هذه المناظر في اماكن عامه فماذا يحدث خلف الجدران جد جد يعني منظر قبيح قبيح لابعد حد يعني اذا انتم تتكلمون عن رؤية ٢٠٣٠ وان السعودية مطوره ووووو عمرها عمرها ما تتغير الا اذا كان هناك انظمه تحمي المراه وحريتها والطفل حرام هذا الظلم الي نشوفه💔 pic.twitter.com/jGwcD0n9ei — Dr:stars♠️ (@stargirl_06) October 8, 2018

ويُسمع صوت المرأة التي كانت توثق الفيديو تصرخ بأن الرجل يضرب الفتاة وطفلاً، الذي ظهر ويده على أذنه من أثر الضربة.

وأظهر المقطع المتداول على نطاق واسع والذي لم يتسنى لـ”وطن” التأكد من زمان أو مكان تصويره، الرجل وهو يعتدي بوحشية على الفتاة التي كانت في سيارة، كما ظهرت فتاة أخرى وقد اشتبكت مع صبي.

فيما رجح ناشطون أنه اعتدى عليها لقيادتها السيارة.

هذي العائلة ساكنة في حي النظيم أنا اعرفهم شخصياً وهذا الأب يضرب البنت لأنها قادت السيارة وللأسف فقع رأسها وما طلعت في الصورة. #رجل_يضرب_فتاه_بلا_رحمه pic.twitter.com/cG4f57GhCg — 4: (@hc_chd) October 8, 2018

بينما رأى آخرون أن الفتاتين والأطفال هم من بدأوا الاعتداء على الرجل الذي بدا من سلوكه أنه مريض نفسي.

#رجل_يضرب_فتاة_بلا_رحمة

انا اشوف البنت والاطفال هم المتحرشين فيه شوفوا المقطع كامل صح مايحقله يضرب بالمطرقه بس تعاقب كل الاطراف

https://t.co/qJbIdxWoh9 — ر (@agfhrs) October 8, 2018

وتسببت الواقعة بجدل واسع بين سعوديين على موقع التواصل “تويتر” من خلال هاشتاغ #رجل_يضرب_فتاة_بلا_رحمة الذي تصدر التريند السعودي بتويتر.