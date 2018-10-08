في واقعة تؤكد فشل ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في اختيار مستشاريه ومطبليه واعتماده على المرتزقة للدفاع عنه وعن سياساته، خرج يوسف علاونة، المرتزق الأردني والمقرب من “ابن سلمان” وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد ليعلق على مقتل الإعلامي السعودي جمال خاشقي مؤكدا بما لا يدع مجالا للشك مسؤولية “ابن سلمان” عن مقتله.

وفي فيديو نشره عبر قناته على يوتيوب وتداول الناشطون أجزاء منه، أكد “علاونة” أن “خاشقجي” قتل نتيجة ما وصفه بالصراع بين أمراء سعوديين على السلطة.

وبحسب الفيديو الذي رصدته “وطن”، قد أوضح “علاونة” الذي لا ينطق بحرف إلا بتوجيهات من أسياده، بأن “خاشقجي” انحاز لأمراء من أبناء وأحفاد مؤسس السعودية عبد العزيز آل سعود الذين رغبوا في مشاركة “ابن سلمان” بالسلطة، مؤكدا بأن “خاشقجي” دفع ثمن مساندته لهؤلاء الأمراء، في إشارة لبعض الامراء الغير راغبين بتولي محمد بن سلمان سدة الحكم في السعودية.

هذا تصريح خطير جداً ،على لسان شخص،لايمكن ان ينطق بحرف قبل اخذ الامر من الذين يتحدث عنهم ، اي رأس السلطة في #السعودية ، هذا التصريح خطير وصادم وهو بمثابة وثيقة تدين الامير محمد بن سلمان بقتل جمال خاشقجي بسبب صراعه على السلطة مع في السعودية #الامارات #مصر #الخلبج #المغرب_العربي pic.twitter.com/lvPCZRJ05H — جمال ريان (@jamalrayyan) ٧ أكتوبر ٢٠١٨

ونقلت وكالة “رويترز” عن مصدرين تركييْن تأكيدها إن السلطات التركية تعتقد أن الصحفي السعودي جمال خاشقجي قتل داخل قنصلية بلاده في اسطنبول الأسبوع الماضي، فيما وصفه المصدران بالاستهداف المتعمد لمنتقد بارز لحكام المملكة.

وقال أحد المصدرين لرويترز: ”التقييم الأولي للشرطة التركية هو أن السيد خاشقجي قتل في القنصلية السعودية في اسطنبول. نعتقد أن القتل متعمد وأن الجثمان نقل إلى خارج القنصلية“.

وقال “ياسين أقطاي”، مستشار الرئيس التركي، إن “خاشقجي” المختفي منذ 6 أيام، قتل في القنصلية السعودية في اسطنبول.

وأضاف في تصريح لوكالة رويترز، إن السلطات ترجح أن تكون العملية تمت بمشاركة “15 سعوديا”، واصفا بيان المسؤولين السعوديين، بعدم توفر كاميرات مراقبة في مبنى القنصلية، بأنه أمر غير واقعي.

وذكرت مصادر أمنية تركية، السبت، إن 15 سعوديا، بينهم مسؤولون، وصلوا إسطنبول على متن طائرتين، وتواجدوا بالقنصلية السعودية بالتزامن مع وجود الصحفي السعودي جمال خاشقجي فيها.

وأضافت المصادر، لوكالة الاناضول التركية، أن الأشخاص عادوا لاحقا إلى البلدان التي قدموا منها.

وقال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الأحد، إنه يتابع شخصيا قضية “خاشقجي”، وإن السلطات ستراجع تسجيلات كاميرات المراقبة وتراقب حركة الطائرات القادمة والمسافرة لمتابعة مسار خاشقجي.مشيرا إلى أنه لا يزال يأمل في نتيجة إيجابية للأمر.