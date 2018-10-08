تداول ناشطون أردنيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لاستاذ جامعي يدعى محمد عبيدات ويشغل منصب استاذ الصحافة وتكنولوجيا الاتصال في كلية الإعلام بإحدى الجامعات الأردنية، وجه فيه مناشدة للملك عبد الله الثاني بتوفير الحماية له حتى يتمكن من الكشف عن “عصابة كبيرة” قامت بأفعال تمثل خيانة كبرى للوطن، على حد وصفه.

ووفقا للفيديو الذي رصدته “وطن”، فقد تحدث “عبيدات” عن نخبة من الشخصيات البارزة في الأردن متعاونة مع شخصية عربية شكلت عصابة كبيرة وخانت البلاد والملك في أهم قطاع طبي أردني .

وأشار عبيدات في شريط الفيديو إلى امتلاكه معلومات مفصلة عن الخيانة الكبرى في قطاع طبي أردني هام .