تداول ناشطون أردنيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لاستاذ جامعي يدعى ويشغل منصب استاذ الصحافة وتكنولوجيا الاتصال في كلية الإعلام بإحدى الجامعات الأردنية، وجه فيه مناشدة للملك بتوفير الحماية له حتى يتمكن من الكشف عن “” قامت بأفعال تمثل للوطن، على حد وصفه.

 

ووفقا للفيديو الذي رصدته “وطن”، فقد تحدث “عبيدات” عن نخبة من الشخصيات البارزة في متعاونة مع شخصية عربية شكلت عصابة كبيرة وخانت البلاد والملك في أهم قطاع طبي أردني .

 

وأشار عبيدات في شريط الفيديو إلى امتلاكه معلومات مفصلة عن الخيانة الكبرى في قطاع طبي أردني هام .

 