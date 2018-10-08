مع تزايد حالة الغموض الذي تلف مصير الكاتب الصحفي السعودي جمال خاشقجي بعد اختفاءه في أعقاب دخوله مبنى قنصلية بلاده في إسطنبول الثلاثاء الماضي، نشرت شبكة “بي بي سي” البريطانية تسجيلا صوتيا لحوار أجرته مع “خاشقجي” قبل اختفائه بثلاثة أيام.

ووفقا لما ورد في التسجيل الذي يعرض لأول مرة، فقد استبعد “خاشقجي” أن يعود للسعودية.

وبحسب التسجيل، علق “خاشقجي” على الحملة التي يشنها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ضد أصحاب الرأي، قائلا: “إن من تم اعتقالهم لم يكونوا حتى معارضين!”، مؤكدا بالقول: “لا أستطيع أن أصف المعتقلين بأنهم معارضون، إنما هم أصحاب رأي”.

هيئة الاذاعة البريطانية بي بي سي تنشر حديثا للصحفي السعودي ⁧#جمال_خاشقجي⁩ قبل ثلاثة ايّام من اختفائه سبق مقابلة كان يجريها مع الاذاعة يتحدث فيه عن عدم إمكانية عودته لبلاده في ظل الوضع الحالي: الناس يتجسسون على بعضهم البعض والاعتقال يطال كل من ينتقد حتى لو لم يكن علنا pic.twitter.com/pCbBd3ip87 — Zaid Benjamin (@zaidbenjamin) October 9, 2018

وتحدث “خاشقجي” عن نفسه، بالقول: “حتى الآن أنا لا أصف نفسي معارضا، أنا كاتب، أريد بيئة حرة لأكتب وأعبر عن رأيي، وهذا ما أفعله في (صحيفة) واشنطن بوست، لقد منحوني منصة للكتابة بحرية”.

وتابع: “كما قال أحد ملوك إنجلترا سابقا، ما يتأثر به الشعب، يجب أن يناقش من قبل الشعب، لكن التحول الكبير الذي يحصل في السعودية لم يتم نقاشه مع أحد، الأمير (محمد بن سلمان) يفاجئ الجميع بمشاريع مليونية ضخمة جدا لم تناقش من قبل البرلمان أو في الصحف حتى”.