مع تزايد حالة الغموض الذي تلف مصير الكاتب الصحفي السعودي بعد اختفاءه في أعقاب دخوله مبنى قنصلية بلاده في إسطنبول الثلاثاء الماضي، نشرت شبكة “” البريطانية تسجيلا صوتيا لحوار أجرته مع “خاشقجي” قبل اختفائه بثلاثة أيام.

 

ووفقا لما ورد في التسجيل الذي يعرض لأول مرة، فقد استبعد “خاشقجي” أن يعود للسعودية.

 

وبحسب التسجيل، علق “خاشقجي” على الحملة التي يشنها ولي العهد السعودي ضد أصحاب الرأي، قائلا: “إن من تم اعتقالهم لم يكونوا حتى معارضين!”، مؤكدا بالقول: “لا أستطيع أن أصف المعتقلين بأنهم معارضون، إنما هم أصحاب رأي”.

وتحدث “خاشقجي” عن نفسه، بالقول: “حتى الآن أنا لا أصف نفسي معارضا، أنا كاتب، أريد بيئة حرة لأكتب وأعبر عن رأيي، وهذا ما أفعله في (صحيفة) واشنطن بوست، لقد منحوني منصة للكتابة بحرية”.

 

وتابع: “كما قال أحد ملوك إنجلترا سابقا، ما يتأثر به الشعب، يجب أن يناقش من قبل الشعب، لكن التحول الكبير الذي يحصل في لم يتم نقاشه مع أحد، الأمير (محمد بن سلمان) يفاجئ الجميع بمشاريع مليونية ضخمة جدا لم تناقش من قبل البرلمان أو في الصحف حتى”.

 