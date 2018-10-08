كشف المغرد الشهير “بوغانم” بأن الوفد الامني السعودي الذي وصل لمقر القنصلية السعودية في إسطنبول، الأحد، اعترف بكافة التفاصيل حول اغتيال الكاتب الصحفي جمال خاشقجي.

وقال “بوغانم” في تدوينات له عبر “حسابه” بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:”على حسب ماوردني الآن أن… الوفد الامني السعودي المتواجد في تركيا اعترف للامن التركي بكل التفاصيل عن عملية #اغتيال_جمال_خاشقجي وجرى هذا الامر قبل خطاب الرئيس اردوغان لذلك كانت لهجته مخففه إلى حين كشف الحساب”.

على حسب ماوردني الآن أن… الوفد الامني السعودي المتواجد في تركيا اعترف للامن التركي بكل التفاصيل عن عملية #اغتيال_جمال_خاشقجي وجرى هذا الامر قبل خطاب الرئيس اردوغان لذلك كانت لهجته مخففه إلى حين كشف الحساب — بوغانم (@hassanalishaq73) ٧ أكتوبر ٢٠١٨

وأضاف في تدوينة أخرى:” كشف الحساب السعودي للامن التركي هو كالتالي 1-دور السعوديه في دعم الاكراد بالتفصيل 2-دور السعوديه في ضرب العمله التركيه 3-دور السعوديه في العمليه الانقلابيه ضد الرئيس اردوغان 4-دور السعوديه في دعم احزاب المعارضه التركيه 5-كشف بجميع اسماء عملائها في تركيا”.

كشف الحساب السعودي للامن التركي هو كالتالي 1-دور السعوديه في دعم الاكراد بالتفصيل

2-دور السعوديه في ضرب العمله التركيه

3-دور السعوديه في العمليه الانقلابيه

ضد الرئيس اردوغان

4-دور السعوديه في دعم احزاب المعارضه

التركيه

5-كشف بجميع اسماء عملائها في تركيا#اغتيال_جمال_خاشقجي — بوغانم (@hassanalishaq73) ٧ أكتوبر ٢٠١٨

وكان وفدا أمني سعودي قد وصل مبنى قنصلية المملكة في إسطنبول، الأحد، بعد أيام من اختفاء الكاتب والصحفي السعودي، جمال خاشقجي، إثر دخوله القنصلية.

ونشرت وكالة “الأناضول” مقطع فيديو يظهر لحظة وصول ومغادرة الوفد الأمني لمبنى القنصلية بعد مكوثه داخلها لمدة ساعتين.

وفي وقت سابق الأحد، قال مصدر مسؤول في القنصلية السعودية بإسطنبول إن “وفدا أمنيا مكون من محققين سعوديين وصلوا إلى إسطنبول، السبت، بناءً على طلب الجانب السعودي وموافقة الجانب التركي الشقيق مشكورًا، للمشاركة في التحقيقات”.

وأعلن الرئيس رجب طيب أردوغان، أنه يتابع شخصيا قضية اختفاء خاشقجي، وأن تركيا ستعلن نتائج التحقيق في هذا الخصوص مهما كانت ماهيتها.

ويكتنف الغموض مصير خاشقجي (59 عامًا)، إذ لم يُعثر له على أثر منذ دخوله القنصلية السعودية، الثلاثاء الماضي، لإنهاء معاملة.

وفتحت النيابة العامة التركية تحقيقًا لمعرفة مصيره.