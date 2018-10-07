في صدى دولي جديد بعد أن أخذت قضية اختفاء الكاتب الصحفي السعودي المعارض جمال خاشقجي بعدا دوليا، أعرب القيادي الجمهوري في لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ الأمريكي ماركو روبيو عن قلقه العميق من الانباء التي تتحدث عن مقتله، داعيا بلاده والعالم المتحضر إلى ضرورة الرد على هذه الجريمة إن تأكدت، موضحا بأنه سيبحث جميع الخيارات في مجلس الشيوخ.

وقال “روبيو” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن” أصلي من أجل أن يكون الصحفي جمال خاشقجي على قيد الحياة”.

وأضاف:”إذا تأكد هذا التقرير الإخباري المزعج (عن #جمال_خاشقجي) يجب على الولايات المتحدة والعالم المتحضر أن يستجيب بقوة، وسأقوم بمراجعة جميع الخيارات في مجلس الشيوخ”.

I pray Saudi journalist Jamal Khashoggi is alive. But if this deeply disturbing news report is confirmed, the United States & the civilized world must respond strongly, and I will review all options in Senate. https://t.co/LzrKiRveRp — Senator Rubio Press (@SenRubioPress) ٧ أكتوبر ٢٠١٨

ومع تزايد حالة الجدل حول مقتله، صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأحد بأنه يتابع شخصيا مسألة اختفاء الكاتب والمعارض السعودي جمال خاشقجي.

ونقلت وكالة “الأناضول” التركية عن أردوغان قوله: “جاري التحقق من عمليات الدخول إلى القنصلية السعودية والخروج منها، ونسعى للتوصل إلى نتيجة بسرعة”.

وأضاف: “سنعلن نتائج التحقيقات إلى العالم مهما كانت… وبإذن الله لن نواجه حالة لا نرغب بها”.

وقال إنه يشعر بحزن شديد “لأن هذا حدث في تركيا”.

واستدعت الخارجية التركية الخميس الماضي السفير السعودي في أنقرة وليد بن عبد الكريم الخريجي بشأن خاشقجي، المختفي منذ الثلاثاء الماضي بعد دخوله القنصلية السعودية لاستكمال بعض الأوراق.

وتزعم السلطات السعودية أنه اختفى بعد خروجه من القنصلية، بينما تؤكد تركيا أنه اختفى داخل القنصلية.