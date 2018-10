في صدى دولي جديد بعد أن أخذت قضية اختفاء الكاتب الصحفي السعودي المعارض جمال خاشقجي بعدا دوليا، أعرب القيادي الجمهوري في لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ الأمريكي ماركو روبيو عن قلقه العميق من الانباء التي تتحدث عن مقتله، داعيا بلاده والعالم المتحضر إلى ضرورة الرد على هذه الجريمة إن تأكدت، موضحا بأنه سيبحث جميع الخيارات في مجلس الشيوخ.

وقال “روبيو” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن” أصلي من أجل أن يكون الصحفي جمال خاشقجي على قيد الحياة”.

وأضاف:”إذا تأكد هذا التقرير الإخباري المزعج (عن #جمال_خاشقجي) يجب على الولايات المتحدة والعالم المتحضر أن يستجيب بقوة، وسأقوم بمراجعة جميع الخيارات في مجلس الشيوخ”.

I pray Saudi journalist Jamal Khashoggi is alive. But if this deeply disturbing news report is confirmed, the United States & the civilized world must respond strongly, and I will review all options in Senate. https://t.co/LzrKiRveRp

— Senator Rubio Press (@SenRubioPress) ٧ أكتوبر ٢٠١٨