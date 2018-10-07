دار سجال تويتري حاد بين مذيعة “الجزيرة” المعروفة الإعلامية غادة عويس ومقدمة البرامج بقناة “العربية” منتهى الرمحي، بعد رد الأولى على تغريدة لـ”الرمحي” طبلت فيها للسعودية ونفت عنها احتمالية وقوفها وراء اختفاء جمال خاشقجي وربما اغتياله.

وكانت منتهى الرمحي مقدمة برنامج “بانوراما” على قناة “العربية” السعودية، قالت في تغريدة لها معلقة على قضية اختفاء خاشقجي ومدافعة عن المملكة وابن سلمان: “من نافلة القول أن السعودية لو رغبت بإعدام شخص ستقوم بذلك دون خوف من أحد،تتهم بأدلة ،وتحتجز بأدلة، وتعدم بأدلة وبقوانين قضائية. الأدلة تنشرها أو تحتفظ بها لنفسها ليس هو المهم .لكن البلطجة ليست سياستها فهذه سياسة الدول المارقة”

#مقتل_جمال_خاشفجى #اختطاف_جمال_خاشقجي من نافلة القول أن السعودية لو رغبت بإعدام شخص ستقوم بذلك دون خوف من أحد،تتهم بأدلة ،وتحتجز بأدلة، وتعدم بأدلة وبقوانين قضائية. الأدلة تنشرها أو تحتفظ بها لنفسها ليس هو المهم .لكن البلطجة ليست سياستها فهذه سياسةالدول المارقة — منتهى الرمحي (@muntaharamahi) October 7, 2018

لترد عليها غادة عويس بتغريدة وضعتها في وضع حرج أمام متابعيها:”ومن نافلة القول انكِ لو تفوّهتِ أو كتبتِ غير ذلك، فستختفين بدورك !”

ومن نافلة القول انكِ لو تفوّهتِ أو كتبتِ غير ذلك، فستختفين بدورك ! #اغتيال_الصحافي_جمال_خاشقجي https://t.co/y5PcQr3bbd — Ghada Oueiss غادة عويس (@ghadaoueiss) October 7, 2018

التعليق الذي أثار جنون مذيعة “العربية” لتعاود التغريد برد على غادة عويس زاد الطين بلة وظهرت كـ”رداحة” تحاول حفظ ماء وجهها:”ومن نافلة القول السؤال .إنت شو علاقتك ؟هل علقت أنا يوما على شطحاتك الغريبة على السوشيال ميديا ؟هل ذكرتك بالإسم ؟هل تحدثت عن قطر لا سمح الله .ما الذي ازعجك ؟”

ومن نافلة القول السؤال .إنت شو علاقتك ؟هل علقت أنا يوما على شطحاتك الغريبة على السوشيال ميديا ؟هل ذكرتك بالإسم ؟هل تحدثت عن قطر لا سمح الله .ما الذي ازعجك ؟ https://t.co/yccpnJiEhu — منتهى الرمحي (@muntaharamahi) October 7, 2018

لتفحمها “عويس” برد ثاني ألجمها وجعلها محل سخرية النشطاء:”علاقتي اني صحافية ادافع عن مهنة الصحافة وارفض تصفية الصحافيين وارفض ان يجري الضغط عليهم وعليكِ. وحسابك عام، لو أحببتِ ألاّ نعلّق فاقفيله! وبالنسبة لقطر انا لا امثلها ولا ادافع عنها، اكتبي ما تريدين عنها فهذا رأيك وتأكدي ان احدا لن يضايقك! اما “الشطحات” فهذا تعبير لا يليق سوى بك.”

علاقتي اني صحافية ادافع عن مهنة الصحافة وارفض تصفية الصحافيين وارفض ان يجري الضغط عليهم وعليكِ. وحسابك عام، لو أحببتِ ألاّ نعلّق فاقفيله! وبالنسبة لقطر انا لا امثلها ولا ادافع عنها، اكتبي ما تريدين عنها فهذا رأيك وتأكدي ان احدا لن يضايقك! اما "الشطحات" فهذا تعبير لا يليق سوى بك. https://t.co/tKNRGWZa4t — Ghada Oueiss غادة عويس (@ghadaoueiss) October 7, 2018

وفضح ردود مذيعة الجزيرة (تطبيل) منتهى الرمحي للنظام السعودي، وهاجمها أحد النشطاء بقوله:”من نافلة القول يا منتهي الرمحي ان يوصمك ابسط من له ثقافة وفكر متواضعين بأنكِ شبيحة بدرجة مذيعة اخبارية لانه لا يوجد على سطح الارض من لم يتهم ال سعود بتدبير اختطاف او قتل جمال خاشقجي الا الصعاليك المرتبطين بوظائف البترودولار”

من نافلة القول يا منتهي الرمحي ان يوصمك ابسط من له ثقافة وفكر متواضعين بأنكِ شبيحة بدرجة مذيعة اخبارية لانه لا يوجد على سطح الارض من لم يتهم ال سعود بتدبير اختطاف او قتل جمال خاشقجي الا الصعاليك المرتبطين بوظائف البترودولار — Aryoss Omar آريوس عُمَر (@aryoss_Omar) October 7, 2018

وقال آخر:”المشكل بسيط جدا في الجزيرة لهم كامل الحرية و التعبير أما قناة العربية ينتظرون الأوامر حتى يكتبون ما يملى عليهم”

المشكل بسيط جدا في الجزيرة لهم كامل الحرية و التعبير أما قناة العربية ينتظرون الأوامر حتى يكتبون ما يملى عليهم — sofiane dz🇩🇿 (@sofian099888371) October 7, 2018

وأفحمها ثالث بقوله:”من نافلة القول أن عمل الصحافي نقل المعلومة/الحقيقة لا دعم الحاكم وأن المثقف/الإعلامي صوت الشعب لا بوق السلطة وأن واجب الإعلامي التضامن مع زميله لا الدفاع عن المتهم بقتله وأنك إن لم تستطع قول الحق فيسعك السكوت ومن نافلة القول أن من يأكل من مال السلطان يقاتل بسيفه كما يقول المثل.!!”

من نافلة القول أن عمل الصحافي نقل المعلومة/الحقيقة لا دعم الحاكم

وأن المثقف/الإعلامي صوت الشعب لا بوق السلطة

وأن واجب الإعلامي التضامن مع زميله لا الدفاع عن المتهم بقتله

وأنك إن لم تستطع قول الحق فيسعك السكوت

ومن نافلة القول أن من يأكل من مال السلطان يقاتل بسيفه كما يقول المثل.!! — سعيدالحاج said elhaj (@saidelhaj) October 7, 2018

يذكر أن الرمحي كانت مذيعة في قناة الجزيرة قبل أن يجري طردها وتنضم إلى طاقم قناة العربية.