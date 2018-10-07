شن الشيخ القطري سعود بن خالد آل ثاني هجوما عنيفا على السفير السعودي في واشنطن خالد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، داعيا إياه بالعودة للرياض بعد إهانة “ترامب” لوالده الملك “سلمان” للمرة الثالثة على التوالي دون رد، مذكرا إياه برد فعل بلاده مع كندا حين طالبت بالإفراج عن معتقلين حقوقيين، في إشارة لعجز السعودية عن الرد على “ترامب”.

وقال “آل ثاني” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” دلوع بابا خالد سلمان .. السفير السعودي في كندا ، كلمة عن سيدة سعودية أغلق السفارة وطرد السعوديين . وأحرمهم إكمال العلاج والتعليم وأوقف الرحلات وسحب الإستثمار ! وبالمقابل يُداس خشم أبوك أمام مرأى ومسمع من الجميع يومياً من ترامب . ارجع الرياض أشرف لك “.

دلوع بابا خالد سلمان .. السفير السعودي في كندا ، كلمة عن سيدة سعودية أغلق السفارة وطرد السعوديين . وأحرمهم إكمال العلاج والتعليم وأوقف الرحلات وسحب الإستثمار ! وبالمقابل يُداس خشم أبوك أمام مرأى ومسمع من الجميع يومياً من ترامب .

ارجع الرياض أشرف لك . — سعود بن خالد آل ثاني (@saoud_k_althani) October 6, 2018

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أدلى بتصريح غير دبلوماسي بشأن السعودية الحليف الوثيق لبلاده يوم الثلاثاء، قائلا إنه حذر العاهل السعودي الملك سلمان من أنه لن يبقى في السلطة “لأسبوعين” دون دعم الجيش الأمريكي.

وقال “ترامب” أمام تجمع انتخابي في ساوثافن في مسيسبي “نحن نحمي السعودية. ستقولون إنهم أغنياء. وأنا أحب الملك، الملك سلمان. لكني قلت: أيها الملك- نحن نحميك- ربما لا تتمكن من البقاء لأسبوعين بدوننا- عليك أن تدفع لجيشك”.

ويوم السبت الماضي، قال ترامب إن ملك السعودية سلمان بن عبد العزيز يمتلك تريليونات من الدولارات، وأضاف أنه من دون الولايات المتحدة الأمريكية “الله وحده يعلم ماذا سيحدث” للمملكة.

وفي تجمع انتخابي بولاية فرجينيا كشف ترامب أنه تحدث مطولا مع الملك سلمان، وأنه قال له “ربما لن تكون قادرا على الاحتفاظ بطائراتك، لأن السعودية ستتعرض للهجوم، لكن معنا أنتم في أمان تام، لكننا لا نحصل في المقابل على ما يجب أن نحصل عليه”.

وقبل يومين، فجر الجمعة تحديدا ، جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للمرة الثالثة خلال أسبوع مطالبته السعودية بدفع مزيد من الأموال لقاء ما يقول إنها “حماية تقدمها الولايات المتحدة الأمريكية للمملكة”.

وأمام تجمع انتخابي لأنصاره في ولاية منيسوتا كشف ترامب الجمعة عن تفاصيل جديدة في المحادثة التي أجراها مؤخرا مع العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز .

وقال ترامب إنه سأل العاهل السعودي: “هل تمانع في دفع الأموال لقاء الحماية العسكرية؟، فأجاب بأن “لا أحد طلب مني ذلك”، فرد عليه ترامب: “أنا أطلب منك أيها الملك”، مضيفا أن السعودية “تتحمل تكاليف الحماية الأميركية التي تصل إلى 30% حاليا”.

الرئيس الاميركي دونالد ترمب خلال تجمع انتخابي لأنصاره في مينسوتا قبل قليل يكشف عن المزيد من تفاصيل محادثاته مع الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز مشيرا الى ان الملك وافق على دفع لزيادة مساهمته في تحمل تكاليف الحماية الاميركية التي تصل الى ٣٠٪ حاليا حسب وصفه. pic.twitter.com/lO6ly1p1DT — Zaid Benjamin (@zaidbenjamin) October 5, 2018

ويأتي الصمت السعودي المطبق عن الرد على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رغم كل هذه الإهانات، في وقت قامت فيه السعودية بطرد السفير الكندي وسحب سفيرها من أوتاوا وقطع كل العلاقات التجارية وسحب مبتعثيها من الجامعات الكندية وكذلك المرضى وتحويلهم إلى دول أخرى لمجرد مطالبة السفارة الكندرية في الرياض الإفراج عن معتقلين حقوقيين.