يبدو أن الأوامر قد صدرت من “ابن زايد” لمغرديه وصبيانه بمهاجمة تركيا ودعم حملات الذباب الإلكتروني السعودي، بهدف التغطية على تورط النظام السعودي في تصفية الكاتب جمال خاشقجي بمقر قنصلية المملكة بإسطنبول.

وظهر ذلك جليا في تغريدات “بوق” محمد بن زايد الداعية الإماراتي المجنس وسيم يوسف، الذي خرج يزعم ويتهم تركيا وجماعة الإخوان بالوقوف وراء اختفاء “خاشقجي”.

ودون وسيم في تغريدته التي رصدتها (وطن) محاولا التغطية على حقيقة الأمر بمهاجمة الإخوان، ما نصه:”لم يعرف #الإسلام في تاريخه الحديث الاغتيالات إلا بعد ظهور الجماعة الإرهابية #الإخوان_المسلمين”

لم يعرف #الإسلام في تاريخه الحديث الاغتيالات إلا بعد ظهور الجماعة الإرهابية #الإخوان_المسلمين .. — د. وسيم يوسف (@waseem_yousef) October 7, 2018

وتابع هجومه مشيرا لتركيا وأردوغان:”دراما #السلطان صدقها #حريم_السلطان

#الإخوان_المسلمين”

وقوبلت تغريدات طبال عيال زايد بهجوم عنيف من قبل النشطاء الذين وصفوه بـ”مسيلمة الكذاب”.

لم يعرف الاسلام اكذب من مسيلمة الا انت — الفارس (@firas_984) ٧ أكتوبر ٢٠١٨

وهاجمه أحد النشطاء بقوله:”و انت اكبر كذاب و دجال … ائمة البلاط”

و انت اكبر كذاب و دجال … ائمة البلاط — أشـــرف معــاش (@maache_dz) October 7, 2018

وعلق آخر ساخرا:”وسعت منك دي .. اعمل لآخرتك”

وسعت منك دي

اعمل الاخرتك — Ahmed mido (@Qweidy111) October 7, 2018

ورد عليه ثالث :”فوبيا الاخوان أصبحت تمنع المثقفين من قول ابسط الحقائق سمِ الأشياء بمسمياتها وقل ان آلِ سعود قتلو #جمال خاشقجي لما الخوف”

فوبيا الاخوان أصبحت تمنع المثقفين من قول ابسط الحقائق سمِ الأشياء بمسمياتها وقل ان آلِ سعود قتلو #جمال خاشقجي لما الخوف — safa (@safa76367579) October 7, 2018

لا حول ولا قوة الا بالله تكذب وتصدق كذبتك

لكن إعلم إن هناك يوم قيامة وسوف تحاسب على كل كلمة قلتها — Fares (@FFares28093172) October 7, 2018

ونقلت وكالة “الأناضول” للأنباء اليوم عن مصادر تركية، أن الأشخاص الذين دخلوا مبنى القنصلية السعودية أثناء وجود الصحافي والكاتب السعودي جمال خاشقجي داخلها هم من عناصر الشرطة السعودية.

من جانبه قال رئيس جمعية “بيت الإعلاميين العرب في تركيا” طوران قشلاقجي، نمتلك معلومات مؤكدة عن مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

جاء ذلك في تصريح للصحفيين، اليوم الأحد من أمام مبنى القنصلية السعودية في إسطنبول.

وأضاف أنهم تلقوا معلومات حول مقتل خاشقجي بوحشية، لافتاً إلى أنهم تلقوا تلك المعلومات قبل يومين إلا أنهم انتظروا للتأكد منها.

وأوضح قشلاقجي “لقد تأكدنا من هذه المعلومات يوم أمس. إن خبر مقتل جمال خاشقجي صحيح. والخبر الثاني هو أنه قُتل بوحشية كبيرة”.

وأكد أن مسألة قتل خاشقجي أمر لا يمكن قبوله، وقال “سنبدي رد فعل رافض لذلك، وآمل أن يتفاعل ضمير العالم معه”.