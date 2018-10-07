في خطوة هامة لقيت ترحيبا كبيرا وإشادة واسعة من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في سلطنة عمان، أصدر السلطان قابوس بن سعيد أمرا ساميا بترقية موظفي الدولة من دفعة عام 2010.

وقالت وزارة الإعلام العمانية في تدوينة لها عبر حسابها الرسمي بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” في إطار الاهتمام المتواصل لحضرة صاحب الجلالة السلطان #قابوس بن سعيد المعظم – حفظه الله ورعاه – بأبناء هذا البلد العزيز وتهيئة للظروف المناسبة لكل ما من شأنه تحقيق الصالح العام .. جلالته – أبقاه الله – يتفضل فيصدر توجيهاته السامية بترقية موظفي الدولة #العمانيين دفعة عام2010م”.

في إطار الاهتمام المتواصل لحضرة صاحب الجلالة السلطان #قابوس بن سعيد المعظم – حفظه الله ورعاه – بأبناء هذا البلد العزيز وتهيئة للظروف المناسبة لكل ما من شأنه تحقيق الصالح العام .. جلالته – أبقاه الله – يتفضل فيصدر توجيهاته السامية بترقية موظفي الدولة #العمانيين دفعة عام2010م pic.twitter.com/3WwS07lQ3H — وزارة الإعلام – سلطنة عُمان (@omaninfo1) ٧ أكتوبر ٢٠١٨

من جانبه، قام مجلس الوزراء العماني في جلسته اليوم الأحد، بتكليف الجهات المعنية باتخاذ ما يلزم من خطوات لوضع التوجيهات الصادرة عن السلطان قابوس بن سعيد في هذا الصدد موضع التنفيذ .

وفور صدور الأمر السامي، احتفى الناشطون العمانيون على موقع التدوين المصغر “تويتر” بالقرار، موجهين أسمى عبارات الشكر للسلطان “قابوس”، داعين الله أن يحفظه ويطيل في عمره.

#شكرا_جلالة_السلطان مبرووك لكل المستحقين من دفعه 2010 عقبال باقي الدفعات.. اللهم احفظ جلالة السلطان قابوس 🇴🇲💓💓 pic.twitter.com/Bqsyl3IBHK — ARIF ALMALKI 🇴🇲 (@ArifAlmalki1) ٧ أكتوبر ٢٠١٨

#نداء_للسلطان_ترقياتنا_مستحقه63#شكرا_مولاي_لترقية2010

الف مبروك لدفعة 2010

شكرا لقابوسنا حكيم العرب أنا دفعة 2010 لكن المفروض يتم ترقية دفعة 2011 أيضاً

و2010 يرقوا مع الاثر الرجعي اسوه بغيرهم — عبدالله المقبالي (@abd5019) ٧ أكتوبر ٢٠١٨

جلالة السلطان أبقاه الله يتفضل فيصدر توجيهاته السامية بترقية موظفي الدولة العمانيين دفعة عام 2010 م @omantvnews pic.twitter.com/WsuQbVt3wJ — جيهان اللمكي Jihan (@jihanlamki1) ٧ أكتوبر ٢٠١٨

الحمد لله

بأوامر سامية يتم ترقية دفعة ٢٠١٠

مبارك عليكم — عادل الكاسبي (@adil_alkasbi) ٧ أكتوبر ٢٠١٨

لفتة كريمة من والدي قابوس لأبناءه ونبارك لموظفي الخدمة المدنية بمناسبة صدور توجيهات جلالته بترقية موظفي الخدمة المدنية دفعة 2010

#ترقيات_2010#شكراً_أبي_قابوس pic.twitter.com/XUZqBgTcK3 — سحر الزدجالية (@sahar90S) ٧ أكتوبر ٢٠١٨