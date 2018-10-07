في خطوة هامة لقيت ترحيبا كبيرا وإشادة واسعة من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في ، أصدر السلطان أمرا ساميا بترقية موظفي الدولة من دفعة عام 2010.

 

وقالت وزارة الإعلام العمانية في تدوينة لها عبر حسابها الرسمي بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” في إطار الاهتمام المتواصل لحضرة صاحب الجلالة السلطان #قابوس بن سعيد المعظم – حفظه الله ورعاه – بأبناء هذا البلد العزيز وتهيئة للظروف المناسبة لكل ما من شأنه تحقيق الصالح العام .. جلالته – أبقاه الله – يتفضل فيصدر توجيهاته السامية بترقية موظفي الدولة #العمانيين دفعة عام2010م”.

من جانبه، قام مجلس الوزراء العماني في جلسته اليوم الأحد، بتكليف الجهات المعنية باتخاذ ما يلزم من خطوات لوضع التوجيهات الصادرة عن السلطان قابوس بن سعيد في هذا الصدد موضع التنفيذ .

 

وفور صدور الأمر السامي، احتفى الناشطون العمانيون على موقع التدوين المصغر “تويتر” بالقرار، موجهين أسمى عبارات الشكر للسلطان “قابوس”، داعين الله أن يحفظه ويطيل في عمره.

 