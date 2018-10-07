نقل حساب “” المعني بحقوق الإنسان وشؤون المعتقلين السياسيين في ، إن أسرة الكاتب السعودي تعيش حالة سيئة جدا وأن ابنته المقيمة بالإمارات حاليا انهارت تماما ودخلت في حالة أقرب لغيبوبة بعد سماع أنباء اغتيال والدها.

 

وقال الحساب نقلا عن وسيط من أقارب “خاشقجي” إن أسرته في حال سيئة جداً ومذعورين حتى أن ابنته (المقيمة بالإمارات) انهارت تماماً وهي في حال أشبه بالغيبوبة بعد سماعها ما ورد من أخبار حول اغتيال والدها.

 

بدوره ننقل “معتقلي الرأي” في تغريدته التي رصدتها (وطن) مطالب أسرة الكاتب السعودي جمال خاشقجي للسلطات السعودية والتركية بتوضيحات فورية للأمر.

 

 

وما زال الكاتب والإعلامي السعودي جمال خاشقجي مختفيا منذ زيارته إلى السعودية في إسطنبول، الثلاثاء الماضي، لكن الجدل حول مصيره يتصاعد بقوة، إثر تقارير إعلامية نقلت عن مسؤولين أتراك أنه “قتل داخل ”، وهو الأمر الذي نفته السلطات السعودية.

 

ونقلت وكالة “رويترز” وصحيفة “” عن مصادر تركية أن “خاشقجي قُتل داخل القنصلية” حسب اعتقادهم.

 

ولم تقدم المصادر أي أدلة على ذلك أو كيف جرى قتله.