نقل حساب “معتقلي الرأي” المعني بحقوق الإنسان وشؤون المعتقلين السياسيين في السعودية، إن أسرة الكاتب السعودي جمال خاشقجي تعيش حالة سيئة جدا وأن ابنته المقيمة بالإمارات حاليا انهارت تماما ودخلت في حالة أقرب لغيبوبة بعد سماع أنباء اغتيال والدها.

وقال الحساب نقلا عن وسيط من أقارب “خاشقجي” إن أسرته في حال سيئة جداً ومذعورين حتى أن ابنته (المقيمة بالإمارات) انهارت تماماً وهي في حال أشبه بالغيبوبة بعد سماعها ما ورد من أخبار حول اغتيال والدها.

بدوره ننقل “معتقلي الرأي” في تغريدته التي رصدتها (وطن) مطالب أسرة الكاتب السعودي جمال خاشقجي للسلطات السعودية والتركية بتوضيحات فورية للأمر.

🔴 عاجل

تواصل معنا وسيط من أقارب الكاتب جمال خاشقجي، وأكد أنهم في حال سيئة جداً ومذعورين جداً حتى أن ابنته (المقيمة بالامارات) انهارت تماماً وهي في حال أشبه بالغيبوبة بعد سماعها ما ورد من أخبار حول #اغتيال_خاشقجي، وننقل هنا مطالبهم للسلطات السعودية والتركية بتوضيحات فورية للأمر. pic.twitter.com/7y5jDY94RT — معتقلي الرأي (@m3takl) October 7, 2018

وما زال الكاتب والإعلامي السعودي جمال خاشقجي مختفيا منذ زيارته إلى القنصلية السعودية في إسطنبول، الثلاثاء الماضي، لكن الجدل حول مصيره يتصاعد بقوة، إثر تقارير إعلامية نقلت عن مسؤولين أتراك أنه “قتل داخل القنصلية”، وهو الأمر الذي نفته السلطات السعودية.

ونقلت وكالة “رويترز” وصحيفة “واشنطن بوست” عن مصادر تركية أن “خاشقجي قُتل داخل القنصلية” حسب اعتقادهم.

ولم تقدم المصادر أي أدلة على ذلك أو كيف جرى قتله.