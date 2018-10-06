كشف ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، عدد الاشخاص المتبقين رهنَ الإحتجاز، الذين اعتقلوا ضمن حملته المزعومة لـ”محاربة الفساد” في المملكة.

وقال “ابن سلمان” في مقابلة مع وكالة بلومبيرغ الأميركية، نشرت الجمعة إن 8 أشخاص لا يزالون محتجزين ضمن الحملة التي طالت عشرات الأمراء ورجال الأعمال السعوديين منذ نوفمبر / تشرين الثاني الماضي.

وقال إنه جرى تحويل 35 مليار دولار، 40 في المئة منها سيولة و60 في المئة منها أصول، إلى الحكومة وذلك من أصل مبلغ إجمالي متوقع قيمته 100 مليار دولار.

وأضاف ”نعتقد أنه سيكتمل ربما خلال العامين القادمين“.

وقال النائب العام السعودي في يناير كانون الثاني إن العدد الإجمالي لمن صدرت بحقهم مذكرات استدعاء بلغ 381 شخصا بقي منهم 56 رهن الاحتجاز لاحتمال مثولهم للمحاكمة.

وأضاف النائب العام وقتها أن التسويات التي تم التوصل إليها، مثل تلك التي أبرمها الملياردير الأمير الوليد بن طلال، تبلغ قيمتها نحو 400 مليار ريـال (106.65 مليار دولار).

ولطالما شكا مستثمرون أجانب ومحليون من الفساد، وتشكل مواجهته جزءا مهما من الإصلاحات التي كشف عنها الأمير محمد.

لكن بعض قادة الأعمال أقلقتهم الحملة التي شملت أمراء بارزين ورجال أعمال ومسؤولين حكوميين بسبب السرية التي أحاطت بها وبسبب شكوكهم في أن الأمر له ولو جزئيا دوافع سياسية.