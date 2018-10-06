تطاول الكاتب السعودي الليبرالي محمد آل الشيخ, على أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ووالده, ناعتاً اياهم بـ”خيال المآتة”, متناسياً الاهانة التي وجهها دونالد ترامب الرئيس الأمريكي إلى ولي نعمته الملك سلمان بن عبد العزيز حتى يحرف البوصلة نحو قطر وليس البيت الأبيض.

وقال آل الشيخ المعروف عنه تغريداته وتصريحاته المسيئة لقطر.. ” صجونا قناة الجزيرة ترامب يحميكم ترامب يحميكم .. اقسم بالله اوانسحب الامريكان من قاعدة العديد كان بجموس الهيئة نجيب خيال المآتة تميم وابوه التفخ المنفش في نصف ساعة “.

صجونا قناة الجزيرة ترامب يحميكم ترامب يحميكم .. اقسم بالله اوانسحب الامريكان من قاعدة العديد كان بجموس الهيئة نجيب خيال المآتة تميم وابوه التفخ المنفش في نصف ساعة .. — محمد آل الشيخ 🇸🇦 (@alshaikhmhmd) October 5, 2018

الكاتب السعودي المقرب من الديوان الملكي زاد في تطاوله على قطر وشيخها دون الالتفات إلى تصريحات الرئيس الأمريكي التي أهانت الملك سلمان, كون ما لفت انتباهه فقط التصريحات التي نقلتها قناة الجزيرة القطرية وليس قائل تلك التصريحات!

وقال آل الشيخ :” هل تعلم ان قاعدة العديد الامريكية في قطر تتحمل حكومة قطر جميع مصاريف الجنود والضباط الامريكان ورواتبهم واعاشتهم ووقود الطائرات والعربات وكل متطلبات الصيانة .. مصوهم المريكان كله خوف منا ..امحق ديره “!

هل تعلم ان قاعدة العديد الامريكية في قطر تتحمل حكومة قطر جميع مصاريف الجنود والضباط الامريكان ورواتبهم واعاشتهم ووقود الطائرات والعربات وكل متطلبات الصيانة .. مصوهم المريكان كله خوف منا ..امحق ديره.. — محمد آل الشيخ 🇸🇦 (@alshaikhmhmd) October 5, 2018

وتتمنى دول الحصار انسحاب أمريكا من قاعدة العديد العسكرية في قطر أكبر قاعدة عسكرية في الخليج.

وكان الرئيس الأمريكي قد كشف تفاصيل مكالمته الهاتفية مع الملك سلمان, مشيراً إلى أنه طلب منه أن يدفع له أموال مقابل الحماية التي تقدمها أمريكا للنظام السعودي.!