أظهر فيديو نشرته “مكتبة كلينتون” مؤخرا الرئيس الأمريكي السابق بيل كلينتون مع مونيكا لوينسكي في البيت الأبيض عام 1997 في ذات اليوم الذي تفجرت فيه أكبر الفضائح الجنسية في أمريكا.

ويظهر الفيديو الرئيس السابق بعد الخطاب الإذاعي الأسبوعي في الثامن والعشرين من فبراير عام 1997، حيث كان يُحيّي الحضور في المكتب البيضاوي.

ووفقا لشبكة “سكاى نيوز” الإخبارية، في اللقطات تحدث كلينتون مع لوينسكي، التي كانت تعمل كمتدربة آنذاك في البيت الأبيض، لمدة ثوان، ثم وضع يده عليها من أجل صورة تذكارية.

وظهرت لوينسكي كذلك وهي تتابع خطاب الرئيس مع الحضور.

وقد نشرت صور كثيرة من ذلك اليوم للعلن، لكنها المرة الأولى التي تنشر فيها لقطات فيديو.

وحسب الشبكة الإخبارية ذاتها، لم تعلق “مكتبة كلينتون” على سبب نشر الفيديو، لكن عنوانه على يوتيوب يشير إلى أن بثه يأتي تلبية لطلب بناء على قانون حرية الوصول للمعلومات في الولايات المتحدة الأمريكية.