أثار الاعلامي المصري عمرو أديب, موجة سخرية واسعة, في تعليقه على تصريحات ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لمجلة “بلومبيرغ” الأمريكية, حول إهانة الرئيس الأمريكي لوالده الملك سلمان.!

وقال أديب، في تغريدة رصدتها “وطن”..” “رد الأمير محمد بن سلمان على ترامب أخرس الكثير من الألسنه التي كانت تراهن على أن السعودية لن تعلق أو ترد”.

وأضاف :” “نحن أمام سعودية جديدة قوية لا تخاف وتضع حقائق القوة أمام العالم كله، محمد بن سلمان أخذ حقنا من المتهور الأرعن دونالد ترامب، يسلم لسانك يا ابن سلمان”.

رد الامير محمد بن سلمان على ترامب اخرس الكثير من الالسنه التى كانت تراهن على ان السعوديه لن تعلق او ترد . نحن امام سعوديه جديده قويه لا تخاف وتضع حقائق القوه امام العالم كله . محمد بن سلمان اخذ حقنا من المتهور الارعن دونالد ترامب يسلم لسانك يا ابن سلمان — Amr Adib (@Amradib) October 5, 2018

وأثارت تغريدة الاعلامي المصري عمرو أديب سخرية واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي, وخاصة بعد أن اشتراه المستشار بالديوان الملكي تركي آل الشيخ ضمن صفقة إعلامية للعمل في أم بي سي مصر.

وجاءت ردود الفعل غاضبة من أديب الذي أراد أن يطبل لـ”ابن سلمان” في تغريدته على النحو التالي..

عمرو أديب بيقولك نحن أمام سعودية جديدة قوية ورد محمدبن سلمان أخرس الألسنة!

ألسنة مين يا عمورة؟

لسان ترامب اللي سلمان بيقوله أحب العمل معك؟

ولالسانك إللي بيطبل علشان يعمل بحق٣مليون دولار إللي شوال الرز بيشغلك بهم؟#ارحل_ياسيسي #خاشجقي #لقاء_ولي_العهد_مع_بلومبيرغ

#where_is_jamal — Haytham Abokhalil (@haythamabokhal1) October 6, 2018

مع كل احترامي للمملكه السعوديه شعبا وحكومة

الموضوع أبعاده كثيره وحسباته اكثر

لكن انت بتقول كده عشان شغال في قناه براس مال سعودي ده نوع من انواع التعريض الاعلامي يا عموره — Redatahaa Tahaa (@redaatahaa91) October 5, 2018