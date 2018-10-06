أثار الاعلامي المصري , موجة سخرية واسعة, في تعليقه على تصريحات لمجلة “بلومبيرغ” الأمريكية, حول إهانة الرئيس الأمريكي لوالده الملك سلمان.!

 

وقال أديب، في تغريدة رصدتها “وطن”..” “رد الأمير محمد بن سلمان على ترامب أخرس الكثير من الألسنه التي كانت تراهن على أن لن تعلق أو ترد”.

 

وأضاف :” “نحن أمام سعودية جديدة قوية لا تخاف وتضع حقائق القوة أمام العالم كله، محمد بن سلمان أخذ حقنا من المتهور الأرعن ، يسلم لسانك يا ابن سلمان”.

وأثارت تغريدة الاعلامي المصري عمرو أديب سخرية واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي, وخاصة بعد أن اشتراه المستشار بالديوان الملكي تركي آل الشيخ ضمن صفقة إعلامية للعمل في أم بي سي .

 

وجاءت ردود الفعل غاضبة من أديب الذي أراد أن يطبل لـ”ابن سلمان” في تغريدته على النحو التالي..

 

 

 