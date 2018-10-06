ضجّت مواقع التواصل الإجتماعيّ، في سلطنة عمان، بعبارات النعي، بعد وفاة مُسنّ ألهبت صوره وهو يحبوا الى المسجد للصلاة مشاعر كلّ من شاهدها.

وأُعلن في السلطنة عن وفاة المسنّ العُماني “محمد بن منصور المفضلي”، من ولاية نزوى، والذي كان من المحافظين على الصلوات الخمس في المسجد ويذهب لأدائها يوميا حبواً على ركبتيه ويديه.كما أكد نشطاء عمانيون

مات محمد بن منصور المفضلي، و #حارة_العقر لم تجف دموعها بعد من رحيل من سبقه، ومسجد الفرض لم يجد من يسد فراغ صف المصلين من تناقصهم، مات بعدما أتعبه الزحف على ركبتيه فقرر أن يجري إلى رحمة ربه، ويسابق الخطوات إليها.https://t.co/qic3JrWn0b pic.twitter.com/K2vxKp2k3g — خلفان الزيدي (@khalfan74) ٥ أكتوبر ٢٠١٨

يالله! منظر مهيب! ودرس عظيم لنا جميعاً .. انظروا الى الإقبال على الله !!

رحمه الله الشايب محمد بن منصور المفضلي يحبو الى المسجد يومياً !

وماذا عن شبابنا ؟

لايكتمل صف الفجر بالمقارنه مع جلسة سينما وفلم جديد!

ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب pic.twitter.com/49vmKjTtOz — ﮼امنه﮼ ﮼البلوشية﮼ 🇴🇲عضوة المجلس البلدي MMC (@AlbaloushiAmna) ٦ أكتوبر ٢٠١٨

رحل الوالد محمد بن منصور المفضلي من ولاية #نزوى

رحل من كان يحبو الى المسجد يومياً دون كلل ولا رياء ..

اللهم اشمله برحمتك وارزقه الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقا

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تذكر قول الله تعالى:

{إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر} pic.twitter.com/pffhgj0BKN — شبكة الزاجل العمانية (@zajel_oman) ٦ أكتوبر ٢٠١٨

ورآى مغرّدون أن ما كان يقوم به المُسنّ ” المفضلي ” رسالة للشباب المتكاسلين عن أداء الصلوات في المسجد.

يا الله! منظر مهيب! ودرس عظيم لنا جميعاً .. انظروا الى الإقبال الى الله !!

رحمه الله الشايب محمد بن منصور المفضلي يحبو الى المسجد يومياً !

وماذا عن شبابنا ؟

ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب pic.twitter.com/h4i73fbUgN — Abdul Aziz Altobi (@abdulaziz93244) ٦ أكتوبر ٢٠١٨

ما عنده اولاد

عايش هو وزجته فقط

معه ٣ بنات ومتزوجات كانت العصى رفيقته في كل مكان يذهب اليه وبدات حالته الصحية تتدهور منذ فترة وبعدها وصل امر ربنا وجاءت سكرة الموت … نسال الله ان يسكنه في جنات نعيم — سلطنة عمان / قابوس (@mrvip220) ٦ أكتوبر ٢٠١٨