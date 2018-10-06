ضجّت مواقع التواصل الإجتماعيّ، في ، بعبارات النعي، بعد وفاة مُسنّ ألهبت صوره وهو يحبوا الى المسجد للصلاة مشاعر كلّ من شاهدها.

 

وأُعلن في السلطنة عن وفاة المسنّ العُماني “”، من ولاية نزوى، والذي كان من المحافظين على الصلوات الخمس في المسجد ويذهب لأدائها يوميا حبواً على ركبتيه ويديه.كما أكد نشطاء عمانيون

ورآى مغرّدون أن ما كان يقوم به المُسنّ ” المفضلي ” رسالة للشباب المتكاسلين عن أداء الصلوات في المسجد.

 