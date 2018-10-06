فجرت رقية السادات, ابنة السابق , مفاجأة جديدة في عملية أثناء العرض العسكري لانتصارات .

 

وقالت السادات خلال حوارها ببرنامج “معكم” المذاع عبر فضائية “سي بي سي”، إنه كان من المفترض أن تذهب هي ووالدها لزيارة قبر الشهيد عاطف السادات عقب العرض العسكري.

 

وأضافت أن والدها اتصل بها يوم 5 أكتوبر وطلب منها أن تسجل العرض العسكري، مضيفة: “اتصل وقالي سجلي العرض، قولتله هتحصل مفاجآت، قالي آه هتحصل مفاجأة”.

 

وتابعت أن ابنها كان مع جده في العرض العسكري، ويجلس خلفه في المقصورة، لافتة إلى أن اغتيال السادات شيىء غامض، وغير مفهوم.

 