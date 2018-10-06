بعد يومين من إعلانه إصابته بمرض السرطان، كشف الفنان فاروق الفيشاوي عن وصيته لابنه الفنان أحمد الفيشاوي، طالباً تنفيذها بعد وفاته.

وقال الفيشاوي، الجمعة، خلال ندوة تكريمه ضمن فعاليات مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط في دورته الرابعة والثلاثين: إن هناك عملًا عن المطران كابوشي كان يرغب في إنتاجه مع المخرج عمر عبد العزيز، وكان يقوم بإخراجه محسن زايد وهو عمل يؤكد الوحدة الوطنية.

وأضاف أنهم سافروا إلى سوريا، وكان هناك دعم كبير، ولكن بعد العودة إلى مصر أصبح هذا العمل مجرد حلم يظل يراوده، نتيجة عدم تعاون من بعض الجهات الحكومية المصرية.

وأوضح الفيشاوي أنه سيوصي نجله أحمد الفيشاوي بتنفيذ هذا المشروع وخروجه إلى النور.

وكان الفنان المصري فاروق الفيشاوي، فاجأ في كلمةٍ له بمعرض تكريمه في الدورة الـ34 لمهرجان الإسكندرية السينمائي، الحضور، بإعلان إصابته بمرض السرطان.

وقال الفيشاوي، إن طبيبه صارحه بأمر مرضه، فرد عليه: “تقصد إن عندي صداع”، مؤكدا أن الطبيب طالبه بالتعامل مع مرضه بجدية، مؤكدا أنه لن يتعامل مع مرضه سوى على أنه صداع.

وأوضح الفنان أنه سيتحلى بالإرادة والعزيمة لقهر هذا المرض.

وحضر الفنان أحمد الفيشاوي بصحبة زوجته على السجادة الحمراء في افتتاح المهرجان، وذلك لمساندة والده أثناء تكريمه بحفل الافتتاح.