أعلنت نيابة إسطنبول العامة اليوم فتح تحقيق حول ادعاءات احتجاز الصحفي السعودي جمال خاشقجي، بعد انقطاع أخباره عقب دخوله قنصلية بلاده في إسطنبول.

وأوضحت مصادر في النيابة العامة للأناضول أن نيابة إسطنبول فتحت التحقيق في الثاني من أكتوبر/تشرين الأول الحالي، وهو اليوم الذي دخل فيه خاشقجي القنصلية العامة السعودية في إسطنبول.

وأكدت أن التحقيق يتواصل بشكل مفصّل يتم فيه تحري كافة الأبعاد.

والأربعاء الماضي، استدعت وزارة الخارجية التركية السفير السعودي لدى أنقرة وليد بن عبد الكريم الخريجي، للاستفسار عن وضع الصحفي خاشقجي، الذي تبيّن أنه مختفٍ.

يشار إلى أن المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن قال الأربعاء إن المعلومات التي وردتهم إلى الآن تفيد بوجود خاشقجي في القنصلية السعودية بإسطنبول، في حين قالت القنصلية -من جانبها- إن خاشقجي “غادر” مبنى القنصلية بعد إنهاء معاملة خاصة به.

كما نفي ولي العهد السعودي محمد بن سلمان -في مقابلته مع وكالة بلومبيرغ- أن يكون الرجل موجودا في القنصلية، وقال إنه خرج منها بعد دقائق أو ساعة. وقال إنهم على استعداد للسماح للسلطات التركية بتفتيش القنصلية.