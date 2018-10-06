يبدو أن تمرين الشموخ2، و السيف السريع3، التي بدأتها قوات السلطان المسلحة في سلطنة عمان، الاثنين الماضي، بالإشتراك مع القوات المسلحة البريطانية، قد أثارت حفيظة رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور.

المناورات العسكرية اجراء طبيعي تقوم به كل الدول مع أي شريك تختاره، في كل العالم. أدعو الجميع لاحترام قرار #سلطنة_عمان الشقيقة في اجراء أي مناورات كانت مع بريطانيا أو غيرها. فلنترفع عن التعليقات المضرة لعلاقة الاخوّة بين دولنا في #مجلس_التعاون_الخليجي. #خلف_الحبتور pic.twitter.com/KQr6OC2xZX — KhalafAhmadAlHabtoor (@KhalafAlHabtoor) ٥ أكتوبر ٢٠١٨

وخرج “الحبتور” بفيديو نشره عبر حسابه في “تويتر”، محاولاً التقليل من شأن تلك التمارين، بادعائه أنها اجراء طبيعي، ما دفع بمغردين للرّد على “الحبتور” بتأكد أن المناورة على ارض السلطنة، وتحت اشراف قائد القوات المسلحة السلطان قابوس بن سعيد، ولا داعي لتدخلات البعض في الشأن الداخلي العُماني.

تمرين مشترك بين القوات المسلحة والقوات البريطانية في أراضي عُمانية ما دخل البعض

هذا شأن داخلي ولصغار العقول أهتموا في شؤونكم فدع هذه الأمور للكبار فقط ! #السيف_السريع_3 — أُســـــامـ℃° 🇴🇲 (@UsamaAlRahbi) ٥ أكتوبر ٢٠١٨

وطمأن مغرّدون عمانيون قلب “الحبتور”، بقولهم إن هذه المناورة لن تؤذي احداً ولن تصل شرارة واحدة منها الى دول الجوار.

مناوره في ارض السلطنه للجيش العماني تحت اشراف صاحب الجلاله قائد القوات المسلحه .. نحن ك شعب راضين كل الرضى عن هذه المناوره لإنها لا تؤذي احد ولن تصل شراره واحده الى دول الجوار .. نسأل الله ان يديم الحب بين شعرب دول الخليج — ولد السلطنه (@iOakOK0vjf2L6fF) ٥ أكتوبر ٢٠١٨

ورآى مغرّد آخر أن المناورة رغم كونها “عادية ودورية” إلا أنّها أدخلت الرعب في قلوب البعض.

ألقي في قلوبهم الرعب !

مناورات دورية عاديه جعلت البعض يتجلجلون خوفاً#الشموخ2 #السيف_السريع3 — ساحل عُمان (@alzajeel101) ٥ أكتوبر ٢٠١٨

ماعليك أنت بقبق، شكله الضغط واصل القمه، لا تخافون ترانا مانآذي حد غير اللي يحاول يتسبب 😂😂😂😂 — ּ؏ــٰا̍ڜــڦــۃ ̨ا̍ڵــبــٻۧــٰٱ̍نۨــﯣۥ 🇴🇲⚪️ (@salma197777) ٥ أكتوبر ٢٠١٨

وشدد آخرون على أنّ سلطنة عمان لها سيادتها ومعها كامل الحرية في عمل أي شيء.متساءلين عن “تحسّس” البعض منها.

عمان دولة لها سيادتها ولها الحرية في عمل أي شيء … — حمود سعيد (@homood_said) ٥ أكتوبر ٢٠١٨

يا عم خلف

المناورات أمر سيادي لا ينبغي لأي دولة التحسس منه، وعمان دولة سلم سلام .

ومن عاملنا بالسلم سلم. — سالم الجابري (@aljabrisotoo) ٥ أكتوبر ٢٠١٨

هالمنورات قديمه ، ليش تحسس البعض الان منها مع انها من سنوات عمان تقوم بها مع بريطانيا — majid (@mxmxmxmx255) ٥ أكتوبر ٢٠١٨

طبعا لعمان الحق بعمل مناورات حتي مع ايران كيفها لتكشف بعض الناس اللي خابينا كله من ايران ياحبتور شلك بالسياسه روح جابل مراقصك والخمور اللي تبيعونها وجعلتونا سكاري ماندري وين هوا دارنا. — بوعبدالله التشالة ⚓️🚢 (@tishallaa) ٦ أكتوبر ٢٠١٨

يا خي ايش دخلكم ؟؟؟؟؟؟؟ ان شاء الله نسوي مناورات مع ابليس انتم ايش دخلكم استغفر الله يشغلكم في نفوسكم — ﮼نــــــــُــــــور 🇴🇲 ﮼القـــــــــــــدس (@noor__om77) ٥ أكتوبر ٢٠١٨

كان وقال رئيس أركان قوات السلطان المسلحة، الفريق الركن أحمد النبهاني، قال في تصريح نقلته وكالة الأنباء العمانية: “سيعقب فعاليات الشموخ 2، مباشرة، التمرين العسكري المشترك مع الجانب البريطاني السيف السريع 3، الذي يستمر حتى نهاية أكتوبر الحالي”.

وأضاف النبهاني: “التمرين المشترك سيتوج ببيان عملي بالذخيرة الحية في الثالث من نوفمبر القادم، والمشاركون في التمرينين الميدانيين سيتدربون على المستويات الاستراتيجية والعملياتية والتعبوية”.

وحول أعداد المشاركين في التمرين، قال النبهاني: “إن أعداد المشاركين في هذا التمرين وصلت إلى أكثر من 70 ألف عنصر من السلطنة من مختلف الجهات العسكرية والأمنية والمدنية، إلى جانب القوات المسلحة البريطانية، التي تشارك بأكثر من 5500 جندي”.

وأوضح النبهاني أنه “سيتم استخدام الأسلحة والأجهزة والمعدات العسكرية المختلفة، وخاصة تلك التي دخلت في الخدمة حديثاً” مؤكداً أن “هذا التمرين فرصة سانحة مهمة لتطوير القدرات الوطنية في التعامل مع مختلف القضايا، سواء ذات العلاقة بالعمليات العسكرية أو الأمنية”.

وأشار المسؤول العسكري العماني إلى أن “التمرين الوطني (الشموخ 2) يأتي لتحقيق هذا التمازج في العمل الوطني المشترك، فيما التمرين المشترك (السيف السريع 3) يعد فرصة كبيرة لاكتساب الخبرة في كيفية الانتقال بالقوات من العمل مع نفسها إلى العمل المشترك الموحد مع قوات صديقة ذات قدرات وإمكانيات عالية”.

وكانت قوات عمانية قد نفذت، في الفترة بين 25 فبراير و19 مارس الماضي، فعاليات تمرين مراكز القيادة المشترك “الجهد المشترك 10″، وذلك في إطار الاستعداد والتحضير لتمرين “الشموخ 2″، الذي ينفذ على المستوى الوطني؛ وكذلك تمرين “السيف السريع 3″، بمشاركة القوات البريطانية حينها.