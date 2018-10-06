كشف حساب “بدون ظل” الشهير بتويتر والذي يعرف نفسه على أنه ضابط بجهاز الأمن الإماراتي, عن أن ولي عهد أبو ظبي , نصح ولي العهد السعودي بضرورة (التصعيد) ضد .

 

وقال الضابط الإماراتي في تغريدة رصدتها “وطن” الشيخ محمد بن زايد ، ينصح سمو ولي العهد الامير محمد بن سلمان ، بضرورة التصعيد ضد تركيا وضرورة الكشف عن مكان، الاستاذ “.

 

يذكر أن الكاتب السعودي المعارض جمال خاشقجي اختفت أثاره بعد دخوله مقر القنصلية في الثلاثاء الماضي, الامر الذي يهدد بتفجر العلاقات الدبلوماسية بين البلدين على خلفية اختطاف الكاتب المعارض على الاراضي التركية.

 

وأضاف “بدون ظل”.. ” الاستاذ جمال خاشقجي كان يمتلك هاتفين، احدهم كان لدى خطيبته السيدة خديجة والاخر كان بحوزته ، حين دخل القنصلية”.

 

وفي ذات السياق أبدى ولي العهد السعودي استعداده بالسماح للسلطات السعودية بتفتيش مقر في اسطنبول كونها أرض ذات سيادة سعودية بحثا عن خاشقجي, وذلك خلال مقابلة مع مجلة بلومبيرغ الأمريكية.

 

 