كشف حساب “بدون ظل” الشهير بتويتر والذي يعرف نفسه على أنه ضابط بجهاز الأمن الإماراتي, عن أن ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد, نصح ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بضرورة (التصعيد) ضد تركيا.

وقال الضابط الإماراتي في تغريدة رصدتها “وطن” الشيخ محمد بن زايد ، ينصح سمو ولي العهد الامير محمد بن سلمان ، بضرورة التصعيد ضد تركيا وضرورة الكشف عن مكان، الاستاذ جمال خاشقجي “.

الشيخ محمد بن زايد ، ينصح سمو ولي العهد

الامير محمد بن سلمان ، بضرورة التصعيد ضد

تركيا وضرورة الكشف عن مكان ، الاستاذ جمال خاشقجي — بدون ظل (@without__shadow) October 5, 2018

يذكر أن الكاتب السعودي المعارض جمال خاشقجي اختفت أثاره بعد دخوله مقر القنصلية السعودية في اسطنبول الثلاثاء الماضي, الامر الذي يهدد بتفجر العلاقات الدبلوماسية بين البلدين على خلفية اختطاف الكاتب المعارض على الاراضي التركية.

وأضاف “بدون ظل”.. ” الاستاذ جمال خاشقجي كان يمتلك هاتفين، احدهم كان لدى خطيبته السيدة خديجة والاخر كان بحوزته ، حين دخل القنصلية”.

الاستاذ جمال خاشقجي كان يمتلك هاتفين ،

احدهم كان لدى خطيبته السيده خديجه

والاخر كان بحوزته ، حين دخل القنصليه. — بدون ظل (@without__shadow) October 5, 2018

وفي ذات السياق أبدى ولي العهد السعودي استعداده بالسماح للسلطات السعودية بتفتيش مقر القنصلية السعودية في اسطنبول كونها أرض ذات سيادة سعودية بحثا عن خاشقجي, وذلك خلال مقابلة مع مجلة بلومبيرغ الأمريكية.