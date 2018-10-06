أعلنت الهيئة العامة للطّيران المدني في سلطنة عمان عن رصد منخفض مداري، جنوب شرق بحر العرب قابل للتعمق إلى منخفض مداري عميق، ثم إلى عاصفة مدارية خلال الـ٤٨ ساعة القادمة.

ونشرت الهيئة التقرير الأول عن الحالة الجوية في بحر العرب، وقالت إن آخر خرائط الطقس وتحاليل المركز الوطني للإنذار المبكر من المخاطر المتعددة، رصد منخفض مداري جنوب شرق بحر العرب اليوم السبت.

وتقدر سرعة الرياح السطحية حول المركز من 17-27 عقجة (31-50 كم/ساعة). ويبتعد عن سواحل السلطنة حوالي 1550 كم.

ولفتت إلى أن الخرائط العددية تشير ألى عدم وجود تأثيرات على سواحل السلطنة خلال الأيام الثلاثة القادمة.

وأكدت أن المختصون في الارصاد الجوية يواصلون تحليل ومتابعة آخر المستجدات على مدار الساعة .

وفي مايو الماضي، تأثرت عدة مناطق في سلطنة عُمان بالإعصار ميكونو وأدى إلى وفاة عدد من الأشخاص، وإحداث أضرار مادية كبيرة.