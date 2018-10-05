أثارت الأنباء عن موافقة قطر على استضافة فريق الجمباز الإسرائيلي للمشاركة في بطولة الجمباز العالمية التي تستضيفها الدوحة هذا الشهر غضب المغردين القطريين، الذين دشنوا حملة على موقع التدوين المصغر “تويتر” عبروا فيها عن رفضهم لهذا القرار.

وقال رئيس اتحاد الجمباز القطري علي الهتمي إن قطر من خلال سماحها لمشاركة الفريق الإسرائيلي تطبق قرار الاتحاد الدولي، مؤكدا التزام الدوحة بهذه الشروط.

وفي أعقاب التصريح والتعهد القطري، قام الناشطون باستبدال هاشتاج “#يلا_جمباز” الذي عبروا فيه عن دعمهم للبطولة إلى هاشتاج “#يلا_تطبيع”، استنكروا فيه تعهد الدوحة باستقبال الفريق الإسرائيلي، مؤكدين على حقها في رفض استقباله.

وفي هذا السياق، اعتبرت الأمينة العامة لشباب قطر طد التطبيع مريم الهاجري، أن هذا التعهد يمثل “تطبيع فاضح وتمييع للقضية من أجل تصفيتها”.

وضرت “الهاجري” مثالا لما فعلته بريطانيا عام 2012 حينما رفضت منح تأشيرة دخول لرئيس الأولمبية السورية لتورطه في جرائم النظام السوري، داعية الدوحة للاعتماد على نفس الطريقة لرفض استقبال الفريق الإسرائيلي.

وأكدت على أن اللاعبين ليسوا أفرادا طبيعيين، مشددة على انهم يمثلون دولة تمارس جرائم مخالفة لكل القوانين والشرائع الدولية.

نعم أرفض الخلط بين الرياضة والسياسة ولكن مع الصهاينة سأخلط الحابل بالنابل وأرفض أي تعامل معهم…

فلا هلا…#يلا_تطبيع — حسن حمود #كلنا_قطر (@BoHomoud007) October 5, 2018

لمن يطالبنا بعدم الخلط بين الرياضة والسياسة، تابعوا كيف يوظف الكيان الصهيوني مشاركات فرقه في البطولات المقامة في دول عربية سياسياً. هم لا يفصلون بين الرياضة والسياسة، لماذا تطالبوننا نحن بذلك؟!#يلا_تطبيع — هاني الخراز Hani (@Qatar012) October 4, 2018

إن استضافة الفريق الصهيوني في قطر عار على كل من فيها، ندعوكم لإزاحة هذا العار؛ عن طريق رفع الصوت الشعبي الرافض للتطبيع، قم بمطالبة الاتحاد القطري للجمباز بمنع إعطاء فيز تسمح بدخول لاعبي الكيان الصهيوني. #يلا_تطبيع #يلا_جمباز — شباب قطر ضد التطبيع (@QAYON) October 4, 2018

#يلا_تطبيع #يلا_جمباز

كانت القضية الفلسطينية ولا زالت أولى أولوياتنا، ولطالما كرر سمو الأمير هذا الكلام في كل المحافل، وليس هناك علاقات دبلوماسية مع الكيان المحتل، فكيف يتم السماح لممثليه بالدخول والمشاركة على أرضنا؟

@DohaGym2018 @qatar_olympic — المها المرّي. (@TheOryx__) October 4, 2018

بعض اللاعبين من الفريق الصهيوني خدموا في جيش الاحتلال الذي ينتهك حياة الفلسطينين ويرتكب في حقهم أشد الجرائم كل يوم، بأي حق يمكنهم الدخول لبلدنا واللعب بكل اريحية ؟ إذا كانت قطر قطعت علاقاتها السياسية بأسرائيل، لماذا نستضيفهم رياضيًا ؟#يلا_تطبيع https://t.co/y0Qh9OVqIk — خلود الهاجري (@Kay_AlHajri) October 4, 2018

#يلا_تطبيع

اسرائيل قتلت الأطفال ورملت النساء

واحتلت فلسطين العربية

مانقوم به عار على الأمه — هيا المرزوقي (@hea_almarzogi) October 5, 2018

يشار إلى أن منتخب إسرائيل للجمباز سيصل إلى العاصمة القطرية الدوحة أواخر الشهر الجاري للمشاركة في بطولة العالم للجمباز، وسط تأكيدات بأن قطر ستعامل المنتخب الإسرائيلي مثل بقية الفرق وسترفع علمه وسيؤدي النشيد الوطني خلال منافسات البطولة التي تقام بين 25 أكتوبر والثالث من نوفمبر.

وأكتد صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية أن الوفد الإسرائيلي حصل على ضمانات من قطر بأن يتم معاملة المنتخب مثل بقية الفرق المشاركة، وسيرفع علم إسرائيل وسيؤدي اللاعبون النشيد في ملاعب أكاديمية أسباير بالبطولة الأولى من نوعها في تاريخ الشرق الأوسط.

وقالت الصحيفة: “سيقع القطريون في ورطة حقيقة عندما يفوز الفريق الإسرائيلي بأي ميدالية، وهذا يعني أن النشيد الوطني الإسرائيلي سيُنشد في الملعب، كما سيتم رفع العلم الإسرائيلي في الدوحة”.