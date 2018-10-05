تداول ناشطون بمواقع التواصل مقطعا مصورا، أظهر موقفا محرجا للرئيس الأمريكي دونالد ترامب أثناء صعوده سلم الطائرة.

ورصد المصورون أثناء صعود ترامب لطائرة الرئاسة الأمريكية، في مطار مينيابوليس، متجها إلى ميسيسيبي، التصاق ورقة في حذائه الأيسر، تشبه إلى حد كبير “ورق مرحاض”، من دون تنبيه أي من المرافقين له بشأنها، قبل أن تغادره فور وصوله إلى مدخل الطائرة.

ولاقى الفيديو انتشارا كبير عبر شبكة الإنترنت، وتعددت التعليقات الساخرة بشأنه.

وكان أكثر ما لفت هذه المغردة بشأن الفيديو هو أنه لو يبادر أحد من المتواجدين حول ترامب بتنبيهه من أجل الحفاظ على صورته أمام العالم.

يذكر أن دونالد ترامب تعرض لموقف محرج في شهر فبراير، عندما تطاير شعر رأسه أثناء صعوده على متن الطائرة الرئاسية.