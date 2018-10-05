نشر الفنان اللبناني راغب علامة مقطع فيديو يظهر فيه غيرة نجله “خالد” على والدته، بعد أن قام بمنعها من الرقص أمام الضيوف في حفل خاص، في الوقت الذي كان “علامة” يقوم بتشجيعها والتصفيق لها.

ووفقا للفيديو، فقد ظهرت “جيهان” زوجة “علامة” وهي ترقص بشكل مثير على أنغام أغنية “اللي باعنا” أمام الضيوف الذين توسطهم زوجها، الأمر الذي أثار حفيظة ابنه خالد.

وبحسب الفيديو الذي نشره “علامة” عبر حسابه على موقع الصور العالمي “إنستجرام”، فإن الأمر لم يرق لنجلها خالد الذي اندفع مسرعا لاحتضانها وإبعادها، بهدف إيقافها عن الرقص، بعد أن ظهرت فيما يبدو وهي في حالة سكر.