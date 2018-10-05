من جديد ودون أي اعتبار للحرج والإهانة التي يوجهها له وللمرة الثالثة خلال أسبوع، كشف الرئيس الأمريكي تفاصيل المحادثة الأخيرة التي جرت بينه وبين الملك سلمان بن عبد العزيز، مؤكدا بأن الأخير وافق على الدفع مقابل الحماية الأمريكية.

وقال “ترامب” في خطاب له أمام أنصار له خلال ترويجه لحملة حزبه الجمهوري الخاصة بانتخابات التجديد النصفي للكونغرس:” نحن ندافع عن دول غنية جدا ولا يدفعون مقابلا لذلك أو يدفعون نسبة ضئيلة”.

وتابع موجها حديثه لأنصاره:” أعني انظروا نحن نتفاهم بصورة جيدة مع هذه الدول”، مضيفا:” ولكن خذوا السعودية كمثال.. هل تعتقدون أن لديهم بعض المال؟.. نحن ندافع عنهم وهو يدفعون نسبة ضئيلة في المقابل”.

وأردف:” قلت للملك سلمان وهو صديقي: اعذرني هل تمانع الدفع مقابل الجيش؟”، فأجابه: لا احد طلب مني ذلك”.

وزاد “ترامب” كاشفا تفاصيل اكثر:” قلت له أنا أطلب منك أيها الملك”، فأجابه الملك “سلمان”:” هل أنت جاد؟”.

فرد عليه “ترامب” قائلا:” أنا جاد للغاية.. ثق بي في ذلك”، ليقول متحمسا وكاشفا عن تعهد الملك سلمان بالدفع قائلا:” سيقومون بالدفع”، مشيرا إلى أن الملك سلمان أخبره بأن لا أحد تطرق لذلك سابقا.

الرئيس الاميركي دونالد ترمب خلال تجمع انتخابي لأنصاره في مينسوتا قبل قليل يكشف عن المزيد من تفاصيل محادثاته مع الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز مشيرا الى ان الملك وافق على دفع لزيادة مساهمته في تحمل تكاليف الحماية الاميركية التي تصل الى ٣٠٪ حاليا حسب وصفه. pic.twitter.com/lO6ly1p1DT — Zaid Benjamin (@zaidbenjamin) October 5, 2018

ومن جانبه علق الكاتب الفلسطيني نظام مهداوي على التصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مؤكدا أن الملك سلمان بن عبد العزيز سيدفع ما وصفها بـ”الجزية” لـ”ترامب” رغما عنه.

وقال “مهداوي” في تدوينة له عبر حسابه بـ”تويتر” تعليقا على ما كشفه “ترامب”:” وبالطبع لن يخالف سلمان ربه الأعلى وسيدفع والجزمة على رقبته.”

وأوضح أن ” آل سعود يدفعون 30٪ من عائدات النفط لأمريكا ولكن ذلك لا يكفي حتى تفلس المملكة”.

أكشن.. للمرة الثالثة خلال أسبوع

ترامب يسأل ملك #السعودية: هل ستدفع؟ والملك أجابه: لم يطلب مني أحد أن أدفع فرد #ترامب أنا أطلب منك.

وبالطبع لن يخالف سلمان ربه الأعلى وسيدفع والجزمة على رقبته.

مع العلم أن آل سعود يدفعون 30٪ من عائدات النفط لأمريكا ولكن ذلك لا يكفي حتى تفلس المملكة pic.twitter.com/8pmlyUOqJc — نظام المهداوي (@NezamMahdawi) October 5, 2018

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد كرر توجيه إهاناته للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، كاشفا أسرار مكالمته الأخيرة معه قبل أيام.

وقال “ترامب” في خطابه أمام تجمع انتخابي لأنصاره في ولا ميسيسبي مخاطبا الحضور:”نحن نحمي السعودية..هل تعتقدون أنهم أغنياء؟”.

وأضاف قائلا:” أحب الملك.. الملك سلمان.. لكنني قلت له أيها الملك نحن نحميك..قد لا يمكنك البقاء هناك لأسبوعين بدوننا.. عليك الدفع مقابل جيشك.. عليك الدفع”.

وتابع قائلا في معرض ابتزازه للدول التي تقوم الولايات المتحدة بتوفير الحماية لها: “واليابان أيضا ستقةم بالمساهمة.. تعلمون أننا نحمي اليابان.. وهي تساهم بنسبة ضئيلة.. ونحمي كوريا الجنوبية.. وبالمناسبة نؤدي بشكل جيد في ملف كوريا الشمالية،ولكن فيما يتعلق بكوريا الجنوبية فعليهم تعويضنا”.

الرئيس الاميركي دونالد ترمب امام تجمع انتخابي لأنصاره في ميسيسبي قبل قليل: أبلغت الملك سلمان انه قد لا يمكنك البقاء هناك اسبوعين من دوننا .. نحن نحميك.. عليك الدفع مقابل جيشك. pic.twitter.com/iTNh9XRfV3 — Zaid Benjamin (@zaidbenjamin) October 3, 2018

ويأتي حديث “ترامب” هذا بعد أيام من تصريحه بأنه مستاء من دعم بلاده للجيوش الغنية مثل السعودية، مشيرا إلى انه أجرى محادثة هاتفية مع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز لبحث هذا الأمر فجر السبت الماضي.

وجاءت انتقادات “ترامب” في كلمة له خلال تجمع انتخابي دعما لمرشحي الحزب الجمهوري في ولاية فرجينيا الغربية، وفي أعقاب انتقاد مماثل وجهه لدول حليفة في حلف شمال الأطلسي (ناتو).

وقال “ترامب”:”لما نقدم مساعدات لجيوش دول غنية مثل السعودية واليابان وكوريا الجنوبية؟”

وتابع:” سيدفعون لنا. المشكلة هي أن أحدا لا يطالب، وقد أجريت محادثة هاتفية مع العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز لبحث هذه المسألة.”

وعن تفاصيل مكالمته مع العاهل السعودي قال ترامب:”أنا أحب السعودية وقد تحدثت مع الملك سلمان هذا الصباح حديثا مطولا وقلت له أيها الملك لديك تريليونات من الدولارات ومن دوننا الله وحده يعلم ماذا سيحدث ربما لا تكون قادرا على الاحتفاظ بطائراتك لأن السعودية قد تتعرض للهجوم لكن معنا أنتم في أمان تام ”.