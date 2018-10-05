تثمينا لدوره الكبير، عبر أحمد علي عبد الله صالح المقيم في الإمارات عن شكره وتقديره الكبير لسلطان عمان قابوس بن سعيد في أعقاب وساطته لدى الحوثيين والتي أدت للإفراج عن شقيقيه (مدين وصلاح).

كما شكر “صالح” في بيان صحفي أصدره من أبو ظبي باسمه وكافة افراد عائلته والمؤتمر الشعبي العام وكافة محبي علي عبدالله صالح التحالف العربي والملك سلمان بن عبدالعزيز ورئيس الإمارات وولي عهده محمد بن زايد لدورهم في تسهيل عملية نقل المعتقلين من صنعاء.

وعبر نجل “صالح” عن تطلعه في مواصلة الجهود “للإفراج عن كافة المحتجزين اليمنيين في أي مكان وأن تؤدي أيضا تلك الجهود لانهاء الحرب ومعاناة أبناء الشعب اليمني”.

وكانت طائرة أردنية خاصة، أقلعت من مطار صنعاء، الأربعاء، وعلى متنها نجلا الرئيس اليمني الراحل، مدين علي عبدالله صالح وصلاح علي عبدالله صالح.

وذكرت مصادر أن الطائرة توجهت إلى العاصمة الأردنية عمان، ليتم نقلهما لاحقا إلى أبو ظبي، بحسب ما أكد أحمد علي عبدالله صالح في بيانه.

جاء ذلك بعد إعلان جماعة “أنصار الله” الحوثية، الأربعاء، الإفراج عن نجلي صالح من أحد سجونها في العاصمة صنعاء بوساطة عُمانية.

واعتقل الحوثيون نجلي صالح بعد مقتل والدهما في ديسمبر/ كانون الأول الماضي في صنعاء.