نشر المفكر والمعارض السعودي البارز الدكتور محمد المسعري، تفاصيل ما قال إنها معلومات خطيرة جدا أمده بها أحد معارفه المطلعين بالسعودية عن حادث اختفاء الكاتب السعودي جمال خاشقجي، مؤكدا أنه تم قتله بعد نقله للمملكة داخل طرد دبلوماسي خرج عن طريق الخديعة من تركيا إلى المملكة مرورا بلبنان.

وقال “المسعري” نقلا عن مصدره في سلسلة تغريدات له عبر حسابه الرسمي بـ”تويتر” رصدتها (وطن) إنه تم احتجاز جمال خاشقجي في سفارة السعودية في إسطنبول بمجرد وصوله الثلاثاء 2 أكتوبر الجاري، وتم تخديره جزئيا حتى يتحرك فقط ولا يقاوم ونقله فورا داخل طرد دبلوماسي لمطار إسطنبول.

السابقة وبانه غير متزوج حتى يتمم زواجه من امرأة تركية القوانين التركية تتطلب ذلك. تم احتجاز جمال خاشقجي في سفارة السعودية في اسطنبول بمجرد وصوله الثلاثاء 2/اكتوبر/2018. تم تخديره جزئيا حتى يتحرك فقط ولا يقاوم ونقله فورا داخل طرد دبلوماسي لمطار اسطنبول. — أ. د. محمد المسعري (@almass3ari) October 5, 2018

وأشار إلى أن الطرود الدبلوماسية لا يتم تفتيشها، وأنه تم نقله ـ يقصد الطرد الذي وضع خاشقجي بداخله ـ على إحدى الخطوط السعودية في رحلة ترانزيت منسق لها مسبقا.

وقامت المخابرات السعودية بالترتيب وبالتنسيق بشكل مسبق مع انتربول مطار تلك الدولة، وذلك بادراج اسمه ضمن قائمة حمراء للمطلوبين حتى يبدو للجميع بأن جمال خاشقجي قد كان مسافرا من تلقاء نفسه الى تلك الدولة او الى دولة اخرى مرورا بتلك الدولة.

وتابع المعارض السعودي:”تم عمل الحجوزات اللازمة وتزوير جميع الوثائق وادخال بيانات على الموقع الرسمي لخطوط الطيران بشكل مسبق لتأكيد أن جمال خاشقجي قد فعل ذلك بنفسه وبوثائقه.”

الطرود الدبلوماسية لا يتم تفتيشها. تم نقله على احدى الخطوط السعودية في رحلة ترانزيت منسق لها مسبقا.

قامت المخابرات السعودية بالترتيب وبالتنسيق بشكل مسبق مع انتربول مطار تلك الدولة (دولة الترانزيت التي لم تعرف بعد) وذلك بادراج اسمه ضمن قائمة حمراء للمطلوبين حتى يبدو للجميع — أ. د. محمد المسعري (@almass3ari) October 5, 2018

بأن جمال خاشقجي قد كان مسافرا من تلقاء نفسه الى تلك الدولة او الى دولة اخرى مرورا بتلك الدولة.

تم عمل الحجوزات اللازمة وتزوير جميع الوثائق وادخال بيانات على الموقع الرسمي لخطوط الطيران بشكل مسبق لتآكيد أن جمال خاشقجي قد فعل ذلك بنفسه وبوثائقه.

وكانت فترة الاسبوع التي — أ. د. محمد المسعري (@almass3ari) October 5, 2018

ولفت إلى أن “خاشقجي” تم إدخاله للطائرة في مكان احتجاز مخصص له مسبقا حتى لا يشعر الركاب به، مضيفا:”علما بان فترة تمريره عبر الطرد في مطار اسطنبول كانت قصيرة جدا وذلك بالترتيب ايضا مع بعض العناصر في المطار لتفادي ولتجنب اية اجراءات طارئة. بمعنى انه تم احتجازه شبه مخدر بمكان خاص على الرحلة من اسطنبول الى دولة الترانزيت ايضا”

من جهة معينة وادخاله للطائرة في مكان احتجاز مخصص له مسبقا حتى لا يشعر الركاب به.. علما بان فترة تمريره عبر الطرد في مطار اسطنبول كانت قصيرة جدا وذلك بالترتيب ايضا مع بعض العناصر في المطار لتفادي ولتجنب اية اجراءات طارئة. بمعنى انه تم احتجازه شبه مخدر بمكان خاص — أ. د. محمد المسعري (@almass3ari) October 5, 2018

على الرحلة من اسطنبول الى دولة الترانزيت ايضا.. هذه المعلومات نتاج تواصل مع معرف سعودي لساعات طويلة منذ الاعلان عن الاختطاف.. هنالك معلومات ما زلت احاول معرفتها مثل دولة الترانزيت واية اسماء لضباط ولاشخاص متورطين وعن مكانه وظروفه الحالية في السعودية التي — أ. د. محمد المسعري (@almass3ari) October 5, 2018

وقال الدكتور محمد المسعري إن المصدر الخاص به أمده بهذه المعلومات منذ اختفاء “خاشقجي”، ونقل له اليوم أيضا معلومات جديدة قال فيها إن دولة الترانزيت هي لبنان، وأن جمال خاشقجي قتل.

وتابع المصدر:”تركيا مصرة على اعادته سرا لها حيا او ميتا حتى تحفظ ماء وجهها من الاختراق الامني في مطارها، لذلك فهي مصرة على التأكيد بانه لم يخرج من السفارة بتكملة القصة وانهائها من حيث ابتدأت أو في مكان ما على الاراضي التركية. المهم عدم انتشار الاختراق الامني للمطار”

والعقاب لمن تسول له نفسه ايذاء الابرياء..

تحياتي لكم.. السلام عليكم ورحة الله وبركاته..

*** Oct 3

معلومات اولية تشير بان دولة الترانزيت هي لبنان.

قمت بطلب وثائق كنسخ او صور عن حجوزات التذاكر او كتاب التسليم الموقع من الانتربول للتثبت من المعلومات حيث انها تبقى معلومات — أ. د. محمد المسعري (@almass3ari) October 5, 2018

اولية ما لم تثبتها اوراق. ولغاية الان لم يصلني اي منها

ندعو الله ان يحميه ويحمي جميع الابرياء والمعتقلين

السلام عليكم..

*** Oct 3

جمال خاشقجي قتل. أخبار مؤكدة:

1.الاتصالات ما زالت مستمرة على مستوى وزارات الخارجية — أ. د. محمد المسعري (@almass3ari) October 5, 2018

2.تركيا مصرة على اعادته سرا لها حيا او ميتا حتى تحفظ ماء وجهها من الاختراق الامني في مطارها، لذلك فهي مصرة على التاكيد بانه لم يخرج من السفارة بتكملة القصة وانهائها من حيث ابتدأت أو في مكان ما على الاراضي التركية. المهم عدم انتشار الاختراق الامني للمطار: علما بانه تم اعتقال — أ. د. محمد المسعري (@almass3ari) October 5, 2018

وأضاف المصدر أنه تم اعتقال ضباط من الوردية المسؤولة بمطار إسطنبول لحظة خروج الطرد الدبلوماسي لمحاكمتهم سرا”

وتابع:”ابن سلمان لا يريد اية تفاهمات مع تركية ويصر على عدم التجاوب، وتركيا خلال ايام ستستدعي سفيرها وطاقمها من السعودية وستطرد السفير السعودي، لكن بعد اتمام العملية، او ستخفض التمثيل الدبلوماسي خصوصا بسبب ان القضية أصبحت قضية راي عام عالمي”

2.تركيا مصرة على اعادته سرا لها حيا او ميتا حتى تحفظ ماء وجهها من الاختراق الامني في مطارها، لذلك فهي مصرة على التاكيد بانه لم يخرج من السفارة بتكملة القصة وانهائها من حيث ابتدأت أو في مكان ما على الاراضي التركية. المهم عدم انتشار الاختراق الامني للمطار: علما بانه تم اعتقال — أ. د. محمد المسعري (@almass3ari) October 5, 2018

ضباط من الوردية المسؤولة لمحاكمتهم او لمساءلتهم (سرا)

3.مبس لا يريد اية تفاهمات مع تركية ويصر على عدم التجاوب

4.تركيا خلال ايام ستستدعي سفيرها وطاقمها من السعودية وستطرد السفير السعودي، لكن بعد اتمام العملية، او ستخفض التمثيل الدبلوماسي خصوصا بسبب ان القضية — أ. د. محمد المسعري (@almass3ari) October 5, 2018

وأوضح المصدر بحسب ما نشر المسعري:”هنالك خبر انتشر بعد الخطف بساعتين كنت قد نوهت بخصوصه بأن الانتربول السعودي قد اعتقل مطلوبا ماليا، هذا كان بترتيب من مبس لكنه لم يستفد منه بعد مقتل خاشقجي وفضيحة سفارته. الخبر كان الهدف منه التاكيد بان خاشقجي قد قبض عليه في مطار بيروت في لبنان بعد الترتيب مع السلطات اللبنانية من قبل ابن سلمان”

واستطرد:”قد ينتهي التفاوض على تسليم جثة خاشقجي بضمان ابعادها عن السفارة على انها وجدت ببحر أ بحيرة أو نهر: فتركيا تسعى لحماية سيادتها والسعودية ايضا تسعى لحماية سيادتها وسفارتها”

اصبحت قضية راي عام عالمي

5.هنالك خبر انتشر بعد الخطف بساعتين كنت قد نوهت بخصوصه بأن الانتربول السعودي قد اعتقل مطلوبا ماليا، هذا كان بترتيب من مبس لكنه لم يستفد منه بعد مقتل خاشقجي وفضيحة سفارته. الخبر كان الهدف منه التاكيد بان خاشقجي قد قبض عليه في مطار — أ. د. محمد المسعري (@almass3ari) October 5, 2018

بيروت في لبنان بعد الترتيب مع السلطات اللبنانية من قبل مبس

6.قد ينتهي التفاوض على تسليم جثة خاشقجي بضمان ابعادها عن السفارة على انها وجدت ببحر أ بحيرة أو نهر: فتركيا تسعى لحماية سيادتها والسعودية ايضا تسعى لحماية سيادتها وسفارتها — أ. د. محمد المسعري (@almass3ari) October 5, 2018

وتابع المعارض السعودي الدكتور محمد المسعري في نشر تغريداته التي لم يتثنى لـ(وطن) التأكد من صحة المعلومات الواردة بها، وقال إن محمد بن سلمان تلقى اتصالا هاتفيا من احد مستشاري محمد بن زايد لم يتعرف عليه المصدر إلى الان بشكل مؤكد.. لكن الاعتقاد انه دحلان.”

1.مبس يتلقى اتصالا هاتفيا من احد مستشاري مبز لم يتعرف عليه المصدر الى الان بشكل مؤكد..لكن الاعتقاد انه دحلان.. الى الآن لم نتاكد من الاسم

2.يلي ذلك فورا اتصالات مع الخارجية السعودية لتقوم باعداد تصريح بالتنسيق مع السفارة يحمل دولة تركيا المسؤولية الكاملة عن — أ. د. محمد المسعري (@almass3ari) October 5, 2018

وتابع:”يلي ذلك فورا اتصالات مع الخارجية السعودية لتقوم باعداد تصريح بالتنسيق مع السفارة يحمل دولة تركيا المسؤولية الكاملة عن اختفاء جمال خاشقجي والتلويح بسحب او تخفيض مستوى الهيئة الدبلوماسية كخطوة استباقية قد يتحتم السير بها خلال الساعات القادمة او فور تفاقم التصعيد”

اختفاء جمال خاشقجي والتلويح بسحب او تخفيض مستوى الهيئة الدبلوماسية كخطوة استباقيةقد يتحتم السير بها خلال الساعات القادمة او فور تفاقم التصعيد

3.خلال المكالمة سجل بيانات زوده بها المتصل وكان يبدو مهتما بها، ايضا كان يبدو بانهم يحيكون مؤامرة ضد تركيا بشكل استباقي. — أ. د. محمد المسعري (@almass3ari) October 5, 2018

وأوضح المصدر لـ”المسعري” أنه خلال المكالمة سجل بيانات زوده بها المتصل وكان يبدو مهتما بها، ايضا كان يبدو بانهم يحيكون مؤامرة ضد تركيا بشكل استباقي وتم السؤال عن هواتف خاشقجي ولم تفهم الاجابة، الا اننا علمنا بانه كان لديه هاتفين وليس هاتف واحد”

4.تم السؤال عن هواتف خاشقجي ولم تفهم الاجابة، الا اننا علمنا بانه كان لديه هاتفين وليس هاتف واحد..

5.بوادر اجتماع طارئ الليلة..

6.تم السؤال عن نوع الوثائق الاجنبية التي كان يحملها خاشقجي وقد فهم من الاتصال بانه يحمل فيزة امريكية للشخصيات المهمة تسمى O VISA. — أ. د. محمد المسعري (@almass3ari) October 5, 2018

وأكمل المصدر:”يبدو بان القضية ستاخذ مسارا وشكلا ونمطا رقميا من خلال الاستدلال بالهواتف وبتسجيلات لكاميرات المراقبة لم يتم الاعلان عنها بعد (كدوبلير) لخاشقجي البسوه ملابسه او خدع اخرى المتصل تطرق اليها”

8.يبدو بان القضية ستاخذ مسارا وشكلا ونمطا رقميا من خلال الاستدلال بالهواتف وبتسجيلات لكاميرات المراقبة لم يتم الاعلان عنها بعد (كدوبلير) لخاشقجي البسوه ملابسه او خدع اخرى المتصل تطرق اليها..

9.جرى الحديث عن سفارة دولة اخرى لم يتاكد منها بعد.. — أ. د. محمد المسعري (@almass3ari) October 5, 2018

واختتم المصدر معلوماته التي نقلها “المسعري” بالقول:”تم طلب مبرمجون، خبراء الكترونيات وحاسبات وبرمجة محترفون بعد الاتصال مباشرة … لم يعرف السبب وراء ذلك للان.. (انتهت المعلومات الموثقة) والمؤشرات: مؤامرة استباقية ضد تركيا-الامارات خلف القصة كاملة من الالف الى الياء.. حمى الله تركيا ورحم الله الشهيد جمال خاشقجي.. والسلام عليكم”

10.تم طلب مبرمجون، خبراء الكترونيات وحاسبات وبرمجة محترفون بعد الاتصال مباشرة … لم يعرف السبب وراء ذلك للان.. (انتهت المعلومات الموثقة)

المؤشرات: مؤامرة استباقية ضد تركيا-الامارات خلف القصة كاملة من الالف الى الياء..

حمى الله تركيا ورحم الله الشهيد جمال خاشقجي..

والسلام عليكم — أ. د. محمد المسعري (@almass3ari) October 5, 2018