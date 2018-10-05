نشر المفكر والمعارض السعودي البارز الدكتور ، تفاصيل ما قال إنها معلومات خطيرة جدا أمده بها أحد معارفه المطلعين بالسعودية عن حادث اختفاء الكاتب السعودي ، مؤكدا أنه تم قتله بعد نقله للمملكة داخل طرد دبلوماسي خرج عن طريق الخديعة من إلى المملكة مرورا بلبنان.

 

وقال “المسعري” نقلا عن مصدره في سلسلة تغريدات له عبر حسابه الرسمي بـ”تويتر” رصدتها (وطن) إنه تم احتجاز جمال خاشقجي في سفارة السعودية في إسطنبول  بمجرد وصوله الثلاثاء 2 أكتوبر الجاري، وتم تخديره جزئيا حتى يتحرك فقط ولا يقاوم ونقله فورا داخل طرد دبلوماسي لمطار إسطنبول.

 

 

وأشار إلى أن الطرود الدبلوماسية لا يتم تفتيشها، وأنه تم نقله ـ يقصد الطرد الذي وضع خاشقجي بداخله ـ على إحدى الخطوط السعودية في رحلة ترانزيت منسق لها  مسبقا.

 

وقامت بالترتيب وبالتنسيق بشكل مسبق مع انتربول مطار تلك الدولة، وذلك  بادراج اسمه ضمن قائمة حمراء للمطلوبين حتى يبدو للجميع بأن جمال خاشقجي قد  كان مسافرا من تلقاء  نفسه الى تلك الدولة او الى دولة اخرى مرورا بتلك  الدولة.

 

وتابع المعارض السعودي:”تم عمل الحجوزات اللازمة وتزوير جميع الوثائق وادخال بيانات على الموقع الرسمي لخطوط الطيران بشكل مسبق لتأكيد أن جمال خاشقجي قد فعل ذلك بنفسه وبوثائقه.”

 

 

 

ولفت إلى أن “خاشقجي” تم إدخاله للطائرة في  مكان  احتجاز مخصص له مسبقا حتى لا  يشعر  الركاب به، مضيفا:”علما بان  فترة تمريره عبر الطرد في مطار اسطنبول  كانت  قصيرة جدا وذلك بالترتيب ايضا مع بعض  العناصر  في المطار لتفادي  ولتجنب  اية اجراءات طارئة. بمعنى انه تم   احتجازه شبه  مخدر بمكان خاص على الرحلة من اسطنبول الى دولة الترانزيت ايضا”

 

 

 

وقال الدكتور محمد المسعري إن المصدر الخاص به أمده بهذه المعلومات منذ اختفاء “خاشقجي”، ونقل له اليوم أيضا معلومات جديدة قال فيها إن دولة الترانزيت هي ، وأن جمال خاشقجي قتل.

 

وتابع المصدر:”تركيا مصرة على اعادته سرا لها حيا او ميتا حتى تحفظ ماء وجهها من الاختراق الامني في مطارها، لذلك فهي مصرة على التأكيد بانه لم  يخرج  من السفارة بتكملة القصة وانهائها من حيث ابتدأت أو في مكان ما على الاراضي التركية. المهم عدم انتشار الاختراق    الامني  للمطار”

 

 

 

 

وأضاف المصدر أنه تم اعتقال ضباط من الوردية المسؤولة بمطار إسطنبول لحظة خروج الطرد الدبلوماسي لمحاكمتهم سرا”

 

وتابع:”ابن سلمان لا يريد اية تفاهمات مع تركية ويصر على عدم التجاوب، وتركيا خلال ايام ستستدعي سفيرها وطاقمها من السعودية وستطرد السفير السعودي، لكن بعد اتمام العملية، او ستخفض التمثيل الدبلوماسي خصوصا بسبب ان  القضية أصبحت قضية راي عام عالمي”

 

 

 

وأوضح المصدر بحسب ما نشر المسعري:”هنالك خبر  انتشر  بعد الخطف  بساعتين  كنت قد نوهت بخصوصه بأن الانتربول السعودي قد اعتقل مطلوبا  ماليا، هذا كان  بترتيب من مبس لكنه لم  يستفد  منه  بعد  مقتل خاشقجي وفضيحة  سفارته. الخبر  كان الهدف منه  التاكيد بان  خاشقجي  قد قبض   عليه في  مطار بيروت في لبنان بعد الترتيب مع السلطات   اللبنانية من  قبل  ابن سلمان”

 

واستطرد:”قد ينتهي التفاوض على تسليم جثة خاشقجي بضمان ابعادها عن السفارة على انها وجدت ببحر أ بحيرة  أو نهر: فتركيا تسعى لحماية سيادتها والسعودية ايضا تسعى لحماية سيادتها وسفارتها”

 

 

 

وتابع المعارض السعودي الدكتور محمد المسعري في نشر تغريداته التي لم يتثنى لـ(وطن) التأكد من صحة المعلومات الواردة بها، وقال إن تلقى اتصالا هاتفيا من احد مستشاري محمد بن زايد لم يتعرف عليه المصدر إلى الان بشكل مؤكد.. لكن الاعتقاد انه دحلان.”

 

 

وتابع:”يلي ذلك فورا اتصالات مع الخارجية السعودية لتقوم باعداد تصريح بالتنسيق مع السفارة يحمل دولة تركيا المسؤولية الكاملة عن اختفاء جمال خاشقجي والتلويح  بسحب او تخفيض مستوى  الهيئة الدبلوماسية كخطوة استباقية قد يتحتم السير بها  خلال الساعات القادمة او فور  تفاقم التصعيد”

 

 

وأوضح المصدر لـ”المسعري” أنه خلال المكالمة سجل بيانات زوده بها المتصل وكان يبدو مهتما بها، ايضا كان يبدو بانهم يحيكون مؤامرة ضد تركيا بشكل استباقي وتم السؤال عن هواتف خاشقجي ولم تفهم الاجابة، الا اننا علمنا بانه كان لديه هاتفين وليس هاتف واحد”

 

 

وأكمل المصدر:”يبدو بان القضية ستاخذ مسارا وشكلا ونمطا رقميا من خلال  الاستدلال بالهواتف وبتسجيلات لكاميرات المراقبة لم يتم  الاعلان عنها بعد (كدوبلير) لخاشقجي البسوه ملابسه او خدع اخرى المتصل تطرق اليها”

 

 

واختتم المصدر معلوماته التي نقلها “المسعري” بالقول:”تم طلب مبرمجون، خبراء الكترونيات وحاسبات وبرمجة محترفون بعد الاتصال مباشرة … لم يعرف السبب وراء ذلك للان.. (انتهت المعلومات الموثقة) والمؤشرات: مؤامرة استباقية ضد تركيا- خلف القصة كاملة من الالف الى الياء.. حمى الله تركيا ورحم الله الشهيد جمال خاشقجي.. والسلام عليكم”

 

 

 