علق السيناتور الأمريكي عن ولاية فرجينيا جيري كونوللي على واقعة اختطاف الكاتب والإعلامي السعودي المعارض جمال خاشقجي بعد دخوله لمقر قنصلية بلاده في إسطنبول الثلاثاء الماضي، معبرا عن قلقه مما حدث ومؤكدا على أنه يتابع القضية عن كثب.

وقال ” كونوللي” في تغريدة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:”اشعر بقلق عميق إزاء التقارير التي تفيد بان جمال خاشقجي، الصحفي الشهير والمقيم في فرجينيا قد اختفي بعد زيارة القنصلية السعودية في إسطنبول”.

وأضاف قائلا:” أدعو الحكومتين السعودية والتركية لضمان سلامته وحريته.”

كما أكد “كونوللي” على أن مكتبه يتابع القضية عن كثب.

I am deeply concerned by reports that Jamal Khashoggi, renowned journalist and VA resident, has disappeared after visiting the Saudi consulate in Istanbul. I call on the Saudi and Turkish governments to ensure his safety and freedom. My office is following this matter closely.

— Gerry Connolly (@GerryConnolly) October 4, 2018