في واقعة مثيرة لتبرير الإهانة الجديدة التي وجهها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للملك سلمان بن عبد العزيز، استنكر الكاتب السعودي والمقرب من الديوان الملكي خالد الدخيل انشغال من وصفهم “بالعرب ممن يعملون في قطر” بتصريحات “ترامب” ضد الملك “سلمان”، مشيرا إلى أن المملكة لن ترد على إهانة “ترامب” كونه أهان كوريا الجنوبية واليابان أيضا.

وقال “الدخيل” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” الانشغال بما قاله ترامب عن حماية السعودية خارج السياق مثل ترامب. قال الشيئ ذاته عن اليابان وكوريا وأوروبا. عادي.اكثر المنشغلين بعض العرب ممن يعملون في قطر تحت ظل ق العديد والقاعدة التركية.ومنشغلون حتى بعد تسليم البوينج لأردوغان مقابل حماية قطر في ازمتها الحالية. إذا لم تستحي…”.

الانشغال بما قاله ترمب عن حماية السعودية خارج السياق مثل ترمب. قال الشيئ ذاته عن اليابان وكوريا وأوروبا. عادي.اكثر المنشغلين بعض العرب ممن يعملون في قطر تحت ظل ق العديد والقاعدة التركية.ومنشغلون حتى بعد تسليم البوينج لأردوغان مقابل حماية قطر في ازمتها الحالية. إذا لم تستحي… — خالد الدخيل (@kdriyadh) October 3, 2018

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد كرر توجيه إهاناته للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، كاشفا أسرار مكالمته الأخيرة معه قبل أيام.

وقال “ترامب” في خطابه أمام تجمع انتخابي لأنصاره في ولا ميسيسبي مخاطبا الحضور:”نحن نحمي السعودية..هل تعتقدون أنهم أغنياء؟”.

وأضاف قائلا:” أحب الملك.. الملك سلمان.. لكنني قلت له أيها الملك نحن نحميك..قد لا يمكنك البقاء هناك لأسبوعين بدوننا.. عليك الدفع مقابل جيشك.. عليك الدفع”.

وتابع قائلا في معرض ابتزازه للدول التي تقوم الولايات المتحدة بتوفير الحماية لها: “واليابان أيضا ستقةم بالمساهمة.. تعلمون أننا نحمي اليابان.. وهي تساهم بنسبة ضئيلة.. ونحمي كوريا الجنوبية.. وبالمناسبة نؤدي بشكل جيد في ملف كوريا الشمالية،ولكن فيما يتعلق بكوريا الجنوبية فعليهم تعويضنا”.

الرئيس الاميركي دونالد ترمب امام تجمع انتخابي لأنصاره في ميسيسبي قبل قليل: أبلغت الملك سلمان انه قد لا يمكنك البقاء هناك اسبوعين من دوننا .. نحن نحميك.. عليك الدفع مقابل جيشك. pic.twitter.com/iTNh9XRfV3 — Zaid Benjamin (@zaidbenjamin) October 3, 2018

ويأتي حديث “ترامب” هذا بعد أيام من تصريحه بأنه مستاء من دعم بلاده للجيوش الغنية مثل السعودية، مشيرا إلى انه أجرى محادثة هاتفية مع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز لبحث هذا الأمر فجر السبت الماضي.

وجاءت انتقادات “ترامب” في كلمة له خلال تجمع انتخابي دعما لمرشحي الحزب الجمهوري في ولاية فرجينيا الغربية، وفي أعقاب انتقاد مماثل وجهه لدول حليفة في حلف شمال الأطلسي (ناتو).

وقال “ترامب”:”لما نقدم مساعدات لجيوش دول غنية مثل السعودية واليابان وكوريا الجنوبية؟”

وتابع:”سيدفعون لنا. المشكلة هي أن أحدا لا يطالب، وقد أجريت محادثة هاتفية مع العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز لبحث هذه المسألة.”

وعن تفاصيل مكالمته مع العاهل السعودي قال ترامب:”أنا أحب السعودية وقد تحدثت مع الملك سلمان هذا الصباح حديثا مطولا وقلت له أيها الملك لديك تريليونات من الدولارات ومن دوننا الله وحده يعلم ماذا سيحدث ربما لا تكون قادرا على الاحتفاظ بطائراتك لأن السعودية قد تتعرض للهجوم لكن معنا أنتم في أمان تام ”