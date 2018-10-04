بكلمات نارية، شن الإعلامي الفلسطيني والمذيع بقناة “الجزيرة” جمال ريان هجوما عنيفا على المستشارين بالديوان الملكي السعودي سعود القحطاني وتركي آل الشيخ في اعقاب إطلاقهم لذبابهم الإلكتروني وتفريغه لشتيمته على الرغم من دفاعه عن المملكة بعد الإهانة التي وجهها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للملك سلمان قبل يومين، وتهديده بأنه لن يصمد في حكمه أسبوعين دون الحماية الأمريكية.

وقال “ريان” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن” موجها فيها رسائل نارية للمستشارين السعوديين:” تعيشون في السعودية حالة من التضخم والاستعلاء على الشعوب العربية والاسلامية بسبب البترودولار ،وتهينون الجاليات العربية والأجنبية كل يوم ، وتطعنون في اشرف شرفاء الامه ، سوف أفضحكم وأربيكم #السعودية⁠ #مصر #الخليج #المغرب_العربي @Turki_alalshikh @saudq1978 @TurkiAldakhil”.

تعيشون في السعودية حالة من التضخم والاستعلاء على الشعوب العربية والاسلاميةبسبب البترودولار ،وتهينون الجاليات العربية والأجنبية كل يوم ، وتطعنون في اشرف شرفاء الامه ، سوف أفضحكم وأربيكم #السعودية⁠ #مصر #الخليج #المغرب_العربي @Turki_alalshikh @saudq1978 @TurkiAldakhil — جمال ريان (@jamalrayyan) October 4, 2018

وأضاف في تغريدة أخرى:” تفوقتم في #السعودية⁠ ⁠ #الامارات على أسوأ ما خلق الله،في قذف شرفاء وعلماءالامة،تماديتم في ظلمكم وطغيانكم وإهانتكم للشعوب العربية،انتم لستم فوق البشر ولا احسن، سوف أفضحكم،كما فضحكم ترمب #السعودية⁠ ⁠⁠ ⁠ #مصر #الخليج #المغرب_العربي @Turki_alalshikh @saudq1978 @TurkiAldakhil”.

وأردف “ريان” قائلا:” اختار الله فوق هذه الارض التي تعيشون مهدا لأشرف رسالة ،وجعل تحتها كنوزا، الرسالة والكنوز ليست لكم وحدكم ، انها لعزة الاسلام والمسلمين، وليس إذلالهم، ضيعتم الرسالة وبذرتم الكنوز والاخلاق، واستكبرتم على الخلق ، سوف أفضحكم #السعودية⁠ #مصر #الخليج @Turki_alalshikh @saudq1978″.

اختار الله فوق هذه الارض التي تعيشون مهدا لأشرف رسالة ،وجعل تحتها كنوزا، الرسالة والكنوز ليست لكم وحدكم ، انها لعزة الاسلام والمسلمين، وليس إذلالهم، ضيعتم الرسالة وبذرتم الكنوز والاخلاق، واستكبرتم على الخلق ، سوف أفضحكم #السعودية⁠ #مصر #الخليج @Turki_alalshikh @saudq1978 — جمال ريان (@jamalrayyan) October 4, 2018

وكان “ريان” قد كشف الشهر الماضي عن توجهه إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي؛ لمقابلة عدد من القضاة وتقديم شكوى ضد رئيس النظام المصري عبدالفتاح السيسي، وولي العهد السعودي محمد بن سلمان، ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد.

وقال “ريان” في تغريدةٍ له عبر “تويتر” إنّه لجأ الى “العدل” الدولية، بسبب ما يتعرّض له من حملات تشويه منظمة، ومن سبّ وقذف بالأعراض وصور جنسية فبركت له في مصر والسعودية والامارات..

ويتعرّض الإعلامي جمال ريان منذ بدء الأزمة الخليجية لهجومٍ حادّ من قِبَلِ بعض الكتاب السعوديين والإماراتيين، عدا عن ببغاوات الاعلام المصري المقربين من النظام، الذين لا يكلّون ولا يملّون من شتمه والتطاول عليه؛ ليس لشيء إلا لأنه يفضحهم ويكشف محاولات تغييبهم للحقائق.